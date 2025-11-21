Mujer de 76 años murió días después de caer en escaleras eléctricas de centro comercial de Medellín

Una mujer sufrió una fuerte caída el pasado domingo 9 de noviembre. Ese día, la mujer de 76 años, identificada como María Cristina Andrade Monje, recorría los almacenes, restaurantes y otros puntos de interés del Parque Comercial El Tesoro, ubicado en el suroriente de Medellín. La adulta mayor sufrió la caída en una de las escaleras eléctricas y, al parecer, falleció días después por causa de las heridas a pesar de haber sido dada de alta.

De acuerdo con la información compartida por el medio El Colombiano, la mujer, al subirse a una de las escaleras eléctricas, perdió el equilibrio y se golpeó. Se creyó que era una lesión leve y fue trasladada a un centro médico, específicamente a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro. Andrade Monje recibió la atención médica y fue intervenida quirúrgicamente. Poco después la mujer fue dada de alta y llevada a su casa.



El miércoles 20 de noviembre, según menciona el medio citado, la mujer le habría pedido a su esposo que la ayudara a pasar de la cama a una silla y al poco tiempo comenzó a sentir síntomas de malestar. Los síntomas de la mujer se complicaron y fue nuevamente llevada a un centro médico, donde fue atendida, pero perdió la vida a pesar de los intentos del personal de estabilizarla.



Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación inspeccionaron el cuerpo de la mujer en la morgue del lugar. Lograron establecer que la muerte de Andrade Monje a la caída que sufrió en las escaleras eléctricas del centro comercial.

¿Qué dijo el centro comercial sobre la muerte de la mujer?

"Desde El Tesoro lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora María Cristina Andrade Monje, derivado de una caída por una de las escaleras eléctricas de nuestro Parque Comercial. Una vez ocurrido el hecho, el pasado 9 de noviembre, activamos nuestros protocolos de atención para ella y su familia, a través del equipo de emergencias y posteriormente fue trasladada a un centro hospitalario para su atención", se lee en un comunicado firmado por la generente general de El Tesoro Parque Comercial, Adriana González Zapata.

"Enviamos un abrazo fraterno y nuestras más sentidas condolencias a su familia", agregaron en el texto.



