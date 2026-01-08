Historia de vigilante en Medellín que murió tras agresión de un habitante de calle

En Medellín, las autoridades investigan la muerte de un hombre que sufrió un golpe en la cabeza, al parecer, por parte de un habitante de calle al que no le habría dado una moneda. La víctima fue identificada como Sergio Alfredo Zabala, un hombre de 62 años que se ganaba la vida como vigilante.



Los últimos momentos de vida de vigilante asesinado por habitante de calle

Este trabajador esperaba un bus para ir a su casa después de haber visitado a su esposa, quien se encontraba enferma en la clínica Medellín. Allí le contó a uno de sus hijos que un habitante de calle le propinó un golpe contundente porque no le quiso dar una moneda.

“No duró ni 3 minutos en la casa y cayó desmayado”, manifestó Luis Zabala Botero, hijo de la víctima, quien le contó a Noticias Caracol que un día antes del trágico caso también su papá fue atacado por otro habitante de calle en el mismo punto.

“Yo alcancé a pararlo y le pregunté, ‘¿pa, fue el mismo indigente? Él me dijo que no”, narró el hijo de Sergio Zabala. Con la denuncia formal en la Fiscalía, la familia de Sergio Zabala pide justicia.



“Estamos esperando quién nos daba información o cámaras cercanas. Estamos averiguando quién nos puede ayudar para identificar y para que esto no se quede como otra víctima más y ya”, mencionó Yesenia Álvarez, cuñada de la víctima.



Medellín pasó de tener más de 3.000 habitantes de calle a superar los 8.000

Mientras las investigaciones avanzan, en la ciudad la problemática también toma fuerza. Medellín pasó de tener más de 3.000 habitantes de calle en 2019 a superar los 8.000 en la actualidad. “Hoy tenemos una política pública nacional de habitante de calle, la cual no permite que a los habitantes de calle los retiremos. Simplemente, nosotros tenemos que buscar una dignificación de la atención en calle”, explicó Luz María Ramírez, secretaria de Inclusión Social y Familia de Medellín.



Por su parte, Paulina Suárez, concejal y exsecretaria de Inclusión Social, hizo el llamado para “desestimular la limosna y que hagan investigación judicial sobre el aumento de plazas de vicio que hoy tenemos en el distrito de Medellín”.

La gente en Medellín teme vivir la misma suerte que corrió Sergio Zabala y describen la situación como un “problema social” que persiste desde hace varios años.

La pregunta es: ¿quién responde ante estos hechos de violencia perpetrados por habitantes de la calle? Según la Alcaldía de Medellín, en el 2025 fueron atendidos más de 10.000 habitantes de calle en busca de resocialización.

