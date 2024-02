"Quedan tres secuestrados por liberar", dice Vera Grabe y explica si se financiará al ELN

Al término del sexto ciclo de conversaciones del gobierno con el ELN, se extendió por seis meses el cese al fuego bilateral y, además, se anunció la creación de un fondo multidonante para el proceso de paz. ¿Pero a dónde se destinará ese dinero? Vera Grabe, jefe del equipo negociador gubernamental, explicó en qué consiste este nuevo mecanismo y negó que los recursos sean para financiar al grupo guerrillero.



¿Cómo funcionará el fondo multidonante acordado con el ELN?

“Creo que no debería preocuparnos porque se ha discutido de manera abierta, porque en esa discusión está la comunidad internacional y esa es una gran garantía. Están en las Naciones Unidas, están los países garantes, los países acompañantes y, obviamente, la comunidad internacional. Esa es una gran garantía en término de la transparencia, tanto en la construcción, la concepción y las actividades que se van a apoyar porque se trata finalmente de darle sostenibilidad a un proceso de paz”, expresó Vera Grabe en Noticias Caracol.

“Eso requiere recursos y eso se hace con total transparencia, con total legalidad, porque finalmente la paz hay que financiarla. Eso no significa de ninguna manera financiar la actividad armada del ELN”, recalcó.

Vera Grabe fue enfática en decir que “es absolutamente claro que no se trata de un intercambio de dejar de secuestrar y para eso recibir recursos. Esto es un fondo multidonante manejado bajo criterios de transparencia de doble vía con fines de paz que comprenden muchas actividades en los acuerdos”.

Consideró “que no hay motivo de preocupación. Por eso lo hemos planteado de manera abierta, transparente con acompañamiento y presencia de la comunidad internacional”.

¿Quién va a manejar el fondo multidonante?

Vera Grabe señaló que “todo esto es un proceso en construcción. A esto todavía hay que ponerle cuerpo, hay que ponerle definiciones, hay que ponerle toda una ruta desde aquí”, por lo que “la gran garantía es la comunidad internacional con sus normas, con sus principios, con toda su normatividad, que es la que garantiza que esto sea un fondo de paz”.

¿El ELN puso alguna condición para dejar de secuestrar?

Según la delegada del gobierno, los miembros del ELN “dicen que es una decisión de ellos dejar de secuestrar y eso es importante, porque es más allá de que sea una acción verificable por el mecanismo de monitoreo, es fundamental que en el cese al fuego se inicien acciones. Aquí se trata de una decisión. Yo creo que eso es valioso, eso es histórico además, porque es la primera vez que esa organización plantea esto”.

¿Qué va a pasar con quienes están secuestrados actualmente?

Vera Grabe afirmó que en la lista que se entregó en diciembre “de personas que estaban presuntamente secuestradas por el ELN quedan tres por verificar, quedan tres por liberar. Entonces ahí hay un avance en este sentido. Por supuesto, quisiéramos que todo tipo de secuestro se acabe. Yo creo que vamos avanzando, vamos logrando pasos y esa esa es una decisión que contribuye a la paz”.

¿Qué va a pasar con las extorsiones?

“Aquellas prácticas que no entran en términos verificables no quiere decir que están permitidas. Por supuesto, ahí opera la ley, ahí opera la norma, se trata de que se acabe, pero mientras se acaba, obviamente opera el Estado”, resaltó Vera Grabe, añadiendo que “a veces se piensa que, por el hecho de que ese tipo de prácticas no estén cobijadas por el mecanismo de verificación, están permitidas. No están permitidas”.