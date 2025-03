Quejas de ciudadanos que fueron a tramitar el pasaporte y se encontraron con la Cancillería cerrada

Hay afectación de algunos servicios como la expedición de pasaportes y otros servicios para colombianos en la Cancillería. En el caso de Bogotá, pese a que la Alcaldía no se acogió a la medida de día cívico puesta por el Gobierno nacional, algunas entidades sí se acogieron como es el caso de algunos servicios consulares.

Durante la mañana de este martes 18 de marzo, muchas personas han llegado hasta las oficinas de la Cancillería para hacer la expedición de sus pasaportes y se han encontrado con las puertas cerradas.

Además, en la entrada de las oficinas hay un comunicado que indica que hoy no habrá atención al público ni para cumplir citas ni para expedir pasaportes ni para reclamar este documento.

Javier Olarte, ciudadano afectado por el cierre, manifestó en Noticias Caracol que “estoy aquí trancado porque no hay servicio. Tenía la cita para las 8:00 de la mañana, dicen que no van a tender por el día cívico, pero están pasando por el derecho de uno. Tienen el derecho de protestar, pero no de pasar por los derechos de uno. No voy a poder viajar”.

Oficinas de Cancillería cerradas - Noticias Caracol

¿Qué hacer si tenía cita para hoy?

Si los ciudadanos ya tenían una cita programada, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que a partir de mañana y hasta el 26 de marzo podrán ir desde las 7:00 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde para cumplir con la cita.

Las personas deben presentar el desprendible o el comprobante de que efectivamente tenían una cita programada para este martes.

¿Cómo sacar una cita para el pasaporte?

Para sacar una cita para el pasaporte en Colombia, siga estos pasos:



Acceda al sitio web oficial : vaya a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores para iniciar el proceso.

: vaya a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores para iniciar el proceso. Seleccione la opción de citas : busque la sección de "trámites y servicios" y seleccione "pasaportes". Allí encontrará la opción para agendar su cita.

: busque la sección de "trámites y servicios" y seleccione "pasaportes". Allí encontrará la opción para agendar su cita. Regístrese o inicie sesión : si es su primera vez expidiendo su pasaporte, deberá registrarse con sus datos personales. Si ya tiene una cuenta, simplemente inicie sesión.

: si es su primera vez expidiendo su pasaporte, deberá registrarse con sus datos personales. Si ya tiene una cuenta, simplemente inicie sesión. Elija la oficina y fecha : seleccione la oficina más cercana a su ubicación y elija una fecha y hora disponibles.

: seleccione la oficina más cercana a su ubicación y elija una fecha y hora disponibles. Confirme su cita: una vez seleccionada la fecha, usted recibirá un correo electrónico con la confirmación y los detalles de la cita que eligió.

Recuerde llevar los documentos requeridos el día de su cita como la cédula de ciudadanía y el comprobante de pago del trámite en la Cancillería.

