Atentado con explosivos en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos, entre ellos una bebé de dos meses

Un atentado con explosivos registrado durante la noche del domingo 1 de noviembre en Planadas, Tolima, dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de nacida, y 17 heridos. La explosión también ocasionó daños en viviendas y afectaciones en la infraestructura del Hospital Centro del municipio.De acuerdo con la información preliminar, el ataque habría sido perpetrado mediante una volqueta cargada con explosivos y drones que transportaban artefactos explosivos. Las detonaciones se registraron en inmediaciones del barrio Aeropuerto y cerca de las instalaciones del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército.



La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó el balance inicial de cuatro personas fallecidas. Sin embargo, las autoridades médicas advirtieron que hay otros cuerpos pendientes de identificación por parte de Medicina Legal, por lo que la cifra de víctimas mortales podría aumentar. "¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie", afirmó la mandataria en su cuenta de X.

Por su parte, las directivas del Hospital Centro de Planadas entregaron un reporte preliminar de la emergencia e informaron que 17 personas resultaron heridas, principalmente por lesiones ocasionadas por esquirlas. La onda explosiva también afectó varias viviendas, un centro asistencial y una farmacia, que terminó incendiada. El hospital reportó daños importantes en su infraestructura, especialmente en el área de farmacia.

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Debido a estas afectaciones, la institución informó que, hasta nueva orden, únicamente prestará los servicios de urgencias y partos. Los demás servicios quedaron temporalmente suspendidos. Para mantener la atención de los habitantes, el centro médico recibe apoyo del puesto de salud de Santiago Pérez y del Hospital de Ataco, que dispusieron personal asistencial y ambulancias. Además, se habilitó el colegio Santo Domingo Savio como hospital provisional.



Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía de Planadas, encabezada por Juan Camilo Hueje, decretó el toque de queda y ordenó la evacuación del Centro de Especialidades Médicas y Atención Integral (CEATI).



La quinta división del Ejército Nacional rechazó el acto violento y calificó el hecho como una "grave vulneración de los Derechos Humanos", además, expresó que sus tropas permanecen en la zona para proteger la dignidad, garantizar la tranquilidad de la comunidad y identificar y dar con el paradero de los responsables. "Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida, el respeto por los Derechos Humanos y la defensa de la población civil".

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Este atentado se suma a otros hechos violentos registrados en Colombia durante las últimas 48 horas. En la noche de este domingo también se reportó una emergencia por explosivos en Balboa, Cauca, donde fue activada una motocicleta cargada con explosivos. En este caso, no se reportaron víctimas.

Por su parte, durante la noche del sábado 31 de octubre, una motobomba explotó en Algeciras, Huila, y dejó un saldo de un policía muerto y ocho personas heridas.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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