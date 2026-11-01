Joven murió tras ser apuñalado en riña dentro de discoteca de Bucaramanga en pleno Halloween

Un joven de 23 años murió en Bucaramanga luego de resultar gravemente herido durante una riña que se registró en una reconocida discoteca ubicada en el sector de Mejoras Públicas, una de las zonas de rumba más concurridas de la capital santandereana. La Policía de Bucaramanga le confirmó a Noticias Caracol que la víctima fue identificada como Jerson Fabián Villalba Murillo, quien ingresó al Hospital Universitario de Santander con una lesión provocada por arma cortopunzante en el cuello. Aunque fue llevado de urgencia a cirugía, los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de la herida.



Homicidio en discoteca de Bucaramanga en noche de Halloween

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, los hechos ocurrieron hacia la 1:15 de la madrugada de este 1 de noviembre en la discoteca Géminis, ubicada en la calle 33 con carrera 31, en el barrio Mejoras Públicas. Según los primeros testimonios recopilados, dentro del establecimiento se habría presentado una riña entre varios asistentes. En medio de la confrontación, Villalba Murillo recibió una puñalada en el cuello que le causó heridas de extrema gravedad.

Las autoridades fueron alertadas cerca de las 2:00 de la madrugada, luego de que el joven fuera trasladado al Hospital Universitario de Santander para recibir atención médica urgente. Personal del centro asistencial confirmó que el paciente ingresó directamente a cirugía debido a la complejidad de la lesión. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico, minutos después se confirmó su fallecimiento.



Qué se sabe del presunto agresor

Las versiones recogidas por investigadores señalan que una de las personas que acompañaba a la víctima informó que ambos se encontraban al interior de la discoteca cuando ocurrió la pelea. De acuerdo con ese testimonio, el presunto agresor sería un hombre que vestía un buzo blanco con capota. En circunstancias que todavía son materia de investigación, este sujeto habría atacado a Villalba Murillo con un cuchillo durante el altercado.

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Uno de los aspectos que llama la atención del caso es que, según la información preliminar, el mismo hombre señalado de haber ocasionado la herida habría trasladado al joven en motocicleta hasta el centro médico donde recibió atención. Hasta el momento no se ha informado sobre capturas relacionadas con el homicidio ni sobre la identidad del presunto responsable. Las autoridades avanzan en la verificación de los testimonios y en la revisión de elementos probatorios que permitan esclarecer lo ocurrido.



Investigación por muerte de joven en la zona rosa

El caso se suma a los hechos violentos que han generado preocupación en zonas de entretenimiento nocturno de Bucaramanga, especialmente durante los fines de semana y fechas de alta afluencia de público.



Tras conocerse la muerte de Villalba Murillo, investigadores adelantaron labores de vecindario y recolección de información en el sector donde ocurrieron los hechos. Entre las acciones que se desarrollan se encuentran la búsqueda de testigos y la recopilación de evidencias que ayuden a reconstruir la cronología de la riña. Las pesquisas también buscan determinar cómo se originó el enfrentamiento y establecer si existían antecedentes o conflictos previos entre las personas involucradas.



Por ahora, las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión siguen siendo materia de investigación. Mientras avanza el proceso de esclarecimiento, familiares y allegados de la víctima esperan que se logre identificar plenamente al responsable y que el caso no quede en la impunidad.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL