¿Quién es Jorge Andrés Carmona, cantante condenado por crimen contra taxista?

Jorge Andrés Carmona es un cantante de música popular que actualmente permanece privado de la libertad en la cárcel de Cómbita, Boyacá, por el asesinato del taxista Miguel Antonio Gómez Medina. En el penal permanece junto a su hermano Luis Fernando Carmona, quien también está condenado por el mismo crimen. Ambos llevan casi cinco años encarcelados y decidieron hablar sobre los hechos que los llevaron a ese destino.

Los hermanos Carmona, oriundos de Fresno, Tolima, estaban radicados en Bogotá, ciudad en la que Jorge Andrés intentaba posicionar su carrera musical, mientras Luis Fernando vendía mazamorra en las calles de la capital. Una noche de diversión y tragos terminó en tragedia, la muerte de un taxista, según las autoridades, a manos de los hermanos. Sin embargo, el cantante no se acuerda de nada de lo sucedido y su hermano dice que todo fue en defensa propia.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según relataron los hermanos en entrevistas que se han hecho virales en YouTube, todo pasó en una tarde de sábado, pero realmente inició desde el mediodía. Jorge Andrés estaba inactivo musicalmente porque 23 días antes había nacido su segunda hija y estaba dedicado a la niña y a su entonces esposa. En la mañana unos amigos lo llamaron porque querían invitarlo a una celebración, aunque antes los había rechazado, pensó que hace rato no los veía y no le haría daño compartir un rato con ellos.

El cantante llegó al mediodía a un bar en el centro de Bogotá, donde él pretendía acompañar a sus amigos en una celebración y cantarles algunas canciones. No tenía planeado tomar, pero ante la presión, recibió el primer trago y eso desencadenó seguir tomando. "Llega un momento en el que yo pierdo la lucidez completamente", recordó el cantante en diálogo con el podcast Conducta Delictiva. Carmona aseguró que lo único que recuerda de ese día, luego de tomarse los primeros tragos, es sentirse esposado, con una herida en la cabeza y verse ensangrentado mientras unos policías le dicen que acaba de matar a alguien.

Lo que pasó en esas horas, que en la memoria de Jorge Andrés son un espacio en negro, lo tiene claro su hermano Luis Fernando, quien llegó al bar para buscar al cantante, ya que se encontraba bastante borracho. Aunque el cantante no lo recuerda, él lo llamó y le pidió que fuera a buscarlo. Luis Fernando recuerda haber recibido la llamada de su hermano a eso de las 3:30 de la tarde y se fue a buscarlo. En medio de la celebración, también lo convencieron de recibir unos tragos y se quedó en la fiesta.

Una hora más tarde, Luis Fernando recuerda que tiene que ir a trabajar, pues dejó su negocio abandonado al preocuparse por el estado de su hermano. Cuando decide irse, Jorge Andrés está completamente dormido y, como no puede cargarlo, decide tomar un taxi para llevarlo a la casa. "El taxi empieza el recorrido y yo empiezo a perder la lucidez, también por el estado de embriaguez", señaló al mismo podcast. También aseguró que en medio del viaje su hermano despierta con ganas de vomitar, lo que hace enojar al taxista.

De un momento a otro, el taxista se detiene en otro punto del centro de Bogotá y los obliga a bajarse, Luis Fernando le pide que no los deje en un sitio tan peligroso, pero el conductor se torna violento y los saca del vehículo. Cuando el taxista saca a Jorge Andrés del carro, empieza a golpearlo con un bate y él intenta defender a su hermano, que estaba "completamente dormido", pero también recibe golpes con el bate en el rostro. Luis Fernando empezó a pedir ayuda y, en medio de la gente que veía el suceso, alguien le lanzó una navaja.

Recuerda que hirió al taxista en una pierna, pero eso enojó más al taxista, quien fue a atacarlo una vez más. "Me destrozó el codo, entonces le chucé la otra pierna para ahuyentarlo. Se me viene encima, yo me cubro la cabeza con los brazos y en la mano queda [la navaja] hacia arriba. Cuando él me abraza, le impacta en el pecho, él se mete al taxi. Yo suelto lo que tengo en la mano, como puedo cargo a mi hermano y empiezo a caminar y hasta ahí me acuerdo. Después recuerdo que me brindan agua y llega la policía".

Ambos aseguraron que cuando les dicen que el taxista está sin vida no entienden lo que pasó. Los hermanos fueron capturados y llevados a la URI de Puente Aranda, aunque Luis Fernando primero tuvo que ser trasladado a un centro médico, donde le reconstruyeron la mano. Cuando se reencuentran Luis le cuenta a Jorge lo que pasó, pero la falta de lucidez de ambos no ayuda en su caso. Meses más tarde son sentenciados a 33 años en prisión por el Juzgado 25 penal del circuito de conocimiento de Bogotá, tras varios análisis y estudio de pruebas del crimen.

¿Cómo se encuentran los hermanos Carmona?

En otra entrevista, publicada en el canal oficial de Jorge Andrés Carmona, donde también están publicadas sus canciones, su hermano Luis Fernando dice que "a mí lo único que me alegra es ver vivo a mi hermano, es lo único que me da un poco de felicidad, pero al ver el sitio en el que estamos. Es de lo más duro que pasamos". Jorge Andrés, por su parte, en el mismo video reveló que sigue escribiendo canciones y con fe de que podrá seguir con su carrera cuando salga, su mayor tristeza es saber que es "prácticamente un desconocido" para su hija de cinco años, quien tenía pocos días de nacida en el momento de la tragedia.

