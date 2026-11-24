La explosión de un carro bomba frente al edificio de la Gobernación del departamento de Meta en Villavicencio provocó la noche de este lunes al menos 23 heridos, incluida una menor de edad, y graves daños materiales en los edificios adyacentes. La explosión se produjo sobre las 9:30 p.m. en la plaza de la Gobernación. La cifra de heridos fue confirmada por la Secretaría de Salud de Meta, que hasta el momento no tienen constancia de ningún fallecido. Este martes, tras el atentado, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, entregó un reporte detallado sobre la atención a las víctimas, los daños en la infraestructura pública y comercial y las hipótesis sobre los responsables del ataque.

El atentado, ejecutado mediante un vehículo cargado con aproximadamente 80 kilogramo de explosivos, dejó un saldo de 23 personas heridas. La mandataria confirmó que no se registraron víctimas fatales. De los heridos, cuatro personas se encuentran en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) del Hospital Departamental de Villavicencio. La red hospitalaria pública se encuentra atendiendo a las víctimas y acompañando a sus familias mientras se monitorea su evolución médica, contó la mandataria local.

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Cortés Zambrano afirmó también que informes preliminares de inteligencia apuntan a que los responsables del atentado serían integrantes de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco. Según explicó la gobernadora, la acción delictiva respondería a una retaliación por el intensivo despliegue de la Fuerza Pública registrado el fin de semana hacia el sur del departamento, en sectores como Puerto Gaitán y Mapiripán. La mandataria señaló que este tipo de actos buscan intimidar tanto a las instituciones como a la ciudadanía. De igual forma, aclaró que en su caso personal no cursan amenazas de seguridad.



En la entrevista con Noticias Caracol, la gobernadora sostuvo que la explosión frente a la sede departamental no solo es una respuesta de los grupos armados a la presión militar sino un "mensaje de alerta" a nivel nacional". "Hoy más que nunca necesitamos acompañar a la Fuerza Pública, hoy más que nunca necesitamos a la ciudadanía, hoy más que nunca necesitamos recuperar la seguridad en el territorio", afirmó.



La gobernadora Cortés Zambrano resaltó el carácter resiliente de la población llanera e hizo un llamado directo a la comunidad para colaborar con las autoridades suministrando información que permita dar con la captura de los autores del ataque y evitar nuevos hechos violentos.

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El Presidente de la República se comunicó con la gobernadora durante la noche para evaluar la situación. Con base en las determinaciones de un Consejo de Seguridad, las autoridades analizarán medidas operativas adicionales —como el refuerzo o militarización de vías— y definirán la continuidad o suspensión de los eventos culturales y turísticos programados en la capital del Meta.

En el lugar de los hechos, personal de Gestión del Riesgo realiza el censo de afectaciones estructurales en la Gobernación del Meta y los locales comerciales del centro para determinar los costos de restauración y brindar acompañamiento económico a los comerciantes afectados. Se habla de unas 500 propiedas afectadas. Un conocido restaurante de la zona ha quedado totalmente destruido y algunas fuentes hablan de que la estructura del edificio de la Gobernación de Meta habría quedado comprometida por la explosión y podría colapsar.

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El presidente, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado, tachó a los perpetradores de "miserables y cobardes", y anunció que este martes acudirá a Villavicencio en una llamada a la gobernadora de Meta. El mandatario argumentó que el atentado se debe a que "el narcoterrorismo está desesperado" por la "manera decidida" en que la Fuerza Pública lo está enfrentando desde que él llegó a la presidencia, hace cerca de cuatro meses.

"Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder", concluyó.

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En este sentido, el ministro de Defensa, Jorge Mora, advirtió que "el Estado no cederá ante las amenazas ni permitirá que la violencia determine el rumbo del país".

La Defensoría del Pueblo rechazó "enérgicamente" este atentando y aseguró que se suma a otros hechos violentos que ha vivido el país en los últimos días. "Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes. Solidaridad con el Meta, con el Catatumbo, con Cauca, con Chocó, con Guaviare, con Nariño, con todo el país", afirmó la defensora del pueblo, Iris Marín.

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