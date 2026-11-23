Las voces de varios gobernadores y alcaldes se han unido en solidaridad con la Gobernación de Meta tras el atentado con carro bomba ocurrido en la noche de este lunes 23 de noviembre. Una explosión se registró en pleno centro de Villavicencio y deja a varias personas heridas. Las autoridades trabajan para poder tener información consolidada y así entregar un balance.



Gobernadores se solidarizan con el Meta

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, condenó el ataque en representación de su departamento y le manifestó solidaridad a su homónima, Rafaela Cortés Zambrano; quien ya está al frente de la situación junto a la Policía y el Ejército Nacional. "Dios quiera no tengamos víctimas mortales. Que los responsables sean neutralizados", manifestó Rendón.

La gobernación de Risaralda se unió al sentimiento de solidaridad con la gobernadora Cortés, su equipo y los habitantes del Meta. "Rechazamos con firmeza cualquier acto de violencia que pretenda atentar contra las instituciones. ¡La violencia no puede tener cabida en Colombia!", dijo en sus cuentas oficiales la institución. La gobernación del Norte de Santander rechazó el atentado, así como cualquier acto de violencia. En su mensaje hizo un llamado a la unidad, el respeto por la vida y la defensa



Alcaldes de ciudades en Colombia expresan solidaridad al Meta tras atentado con carro bomba

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que este hecho resulta "doloroso y muy preocupante". El mandatario de la capital dijo que "ninguna ciudad ni región de Colombia puede estar sometida al terror de los violentos" y pidió que los responsables del atentado sean identificados, capturados y que paguen por el hecho.

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