En las últimas 24 horas, dos regiones de Colombia han sido atacadas por grupos ilegales, que han usado drones con explosivos dirigidos a la Fuerza Pública. El saldo inicial es el de tres civiles heridos en Cúcuta, Norte de Santander, -uno de ellos menor de edad- y una patrullera en Curumaní, Cesar, departamento en el que ya se había reportado otro ataque terrorista horas antes contra un batallón militar, hecho en el que murió un soldado.



Cambiarse de habitación, al parecer, les salvó la vida

Las autoridades en Norte de Santander anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con los responsables del atentado en Cúcuta. Se investiga si la guerrilla del Eln está detrás del ataque.

Según fuentes oficiales, el ataque se produjo de madrugada, hacia las 2:30 del lunes, cuando tres drones cayeron en las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander sin causar daños de consideración, mientras que por lo menos otros dos se precipitaron sobre las viviendas colindantes, en el barrio Tasajero, provocando daños en 62 viviendas.

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George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, relató que “se escucharon aproximadamente unas cinco detonaciones: tres al interior del comando de la Policía, que lo tenemos aquí escasamente 20 metros, más de 60 viviendas averiadas, tres personas lesionadas. Estamos hablando, yo creo, que es el primer ataque que se ha hecho a una ciudad, en este caso el área metropolitana. Los otros han sido municipios, pero en este caso en el área metropolitana es el primer ataque”.



La casa más afectada fue la de la familia Roa, ya que uno de los artefactos explosivos detonó en la habitación principal y provocó el colapso del techo. La familia se salvó de morir porque, según relató a Noticias Caracol Diego Roa, hermano de una víctima, “en la noche habían cambiado de habitación y estaban durmiendo en la habitación de atrás. Eso fue lo que de pronto los ayudó a conservar la vida. Bajan simplemente con pura adrenalina, con puro susto”.



Sobre su estado de salud, el ciudadano narró que “están bien. El niño ya está siendo valorado por el pediatra. Mi hermano le están haciendo una radiografía para descartar cualquier cosa. Tenía una cortada en la pierna, pero no era nada de gravedad”.

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Orlando Roa, padre de uno de los civiles afectados, agregó que su nuera “sí está un poco afectada con la cuestión de los nervios y ella está como en una crisis de nervios”.

El Departamento de Policía ya había sido atacado el 1 de agosto con tatucos lanzados desde un camión, un atentado que dejó entonces once policías heridos. Justamente, este lunes hallaron cerca del comando cinco tatucos que tenían una capacidad de 15 kilos de explosivos y con un radio de detonación de alrededor de 435 metros.

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El atentado terrorista también alcanzó un hotel. Otro explosivo cayó sobre la acera y abrió un cráter a pocos metros de las viviendas. Un portón y un vehículo protegieron a los habitantes al interior de un inmueble.

Afectados de la onda expansiva, como Andrea Molinares, contaron que con las explosiones “todos los vidrios me cayeron encima. Tengo una niña de 6 años que tuvo una crisis nerviosa. Todo lo que fue puertas, vidrierías, ventanas y demás, y el contador del gas sufrieron afectación”.

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“Yo estaba dormida cuando sentí dos totazos y entonces yo me paré rápido y lo que hice fue bajar la escalera, y cuando vi que todo esto no podía entrar era por vidrios por todos lados. Eran las 2:20 de la mañana”, narró otra persona.



Segundo atentado en el departamento de Cesar

En otro hecho, por lo menos siete explosivos fueron lanzados con drones en contra de la estación de Policía del municipio de Curumaní, lo que causó heridas a una patrullera que, según la Policía, no son de consideración.

La acción terrorista se presentó en momentos en que muchos padres de familia llevaban a sus niños a los centros educativos. Una testigo relató que vio “el humo y la gente que viene corriendo, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Cuando ‘pum’, y empieza la gente ‘bomba, le están colocando bombas a la Policía’, y empieza a correr todo el mundo. Claro, la gente se asustó, todo el mundo corriendo a buscar a sus niños al colegio y los niños gritando también en el colegio”.

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La Alcaldía de Curumaní decretó el toque de queda, que rige desde las 10 de la mañana de este lunes 23 de noviembre hasta mañana el martes a las 5 de la mañana con el objetivo de preservar la seguridad de la ciudadanía.

Horas antes, un ataque contra el Batallón Especial, Energético y Vial No. 2, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, dejó un militar muerto y 12 más heridos. (Lea también: ¿Quién era el soldado que murió tras ataque con explosivos contra batallón en el Cesar?)



Se incrementan los ataques con drones

Colombia registró 358 ataques con drones cargados con explosivos entre enero y noviembre de 2026, según un documento del Ministerio de Defensa compartido con la AFP. Según el registro de la cartera, los ataques con drones aumentaron desde la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, el 7 de agosto, que se elevaron en un 140 % entre esa fecha y el 11 de noviembre frente al mismo periodo de 2025, según el documento.

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La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), con fuerte presencia en la frontera con Venezuela, es la que acumula más ataques de este tipo, con 157. Le sigue con 102 ataques la disidencia de las extintas Farc liderada por Iván Mordisco, el criminal más buscado del país.

Las regiones del Cauca y el Norte de Santander son las más afectadas, ambas con miles de hectáreas de narcocultivos que financian a los grupos ilegales. Además de enfrentar a la Fuerza Pública, guerrilleros y narcotraficantes se disputan a muerte corredores clave para el tráfico de drogas y bastiones de minería ilegal. En esas zonas remotas, el zumbido de los drones genera terror entre los pobladores.

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NOTICIAS CARACOL/AGENCIA AFP