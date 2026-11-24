La explosión del carro bomba registrada en la noche del lunes 23 de noviembre en inmediaciones de la Gobernación del Meta provocó daños en viviendas, establecimientos comerciales, edificios y otros espacios del centro de Villavicencio. "El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder", indicó el presidente Abelardo de la Espriella en X . Aseguró que aún no se registran muertos. Según el mandatario la bomba iba dirigida contra la gobernación del departamento del Meta, que quedó en ruinas.

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, señaló que desde las primeras horas de la madrugada se adelantaban trabajos con maquinaria para retirar escombros y atender las afectaciones en el sector. Entre los lugares impactados por la explosión mencionó la Gobernación del Meta, la Catedral Nuestra Señora del Carmen, la casa parroquial, el restaurante El Samán, establecimientos comerciales y otros edificios ubicados en el centro de la ciudad. Baquero también expresó su rechazo al atentado y aseguró que la explosión afectó a comerciantes, residentes y ciudadanos que se encontraban en la zona.

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5:00 a. m. | Más de 85 predios afectados y recompensa de $150 millones

Un balance preliminar entregado por el alcalde Alexander Baquero da cuenta de más de 85 predios afectados, cifra que podría representar cerca de 500 propiedades, teniendo en cuenta los inmuebles que funcionan bajo propiedad horizontal. A las 4:15 de la madrugada de este martes 24 de noviembre, el mandatario aseguró que los equipos de emergencia y las autoridades continuaban recorriendo la zona para evaluar los daños ocasionados por la detonación y avanzar en las labores de recuperación. "Más de 85 predios o lotes han sido afectados y cada uno en propiedad horizontal puede tener 5, 8, es decir que estamos hablando de 500 propiedades que fueron afectadas en la ciudad de Villavicencio con este carro bomba", explicó Baquero.



Tras un consejo de seguridad y la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), la Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta anunciaron una recompensa de hasta $150 millones para quienes suministren información que permita establecer quiénes instalaron y detonaron el vehículo cargado con explosivos. "Hoy esperamos que esté llegando el señor presidente para hacer un reconocimiento también y visitar este punto de la ciudad", indicó Baquero, al referirse a la visita anunciada por Abelardo de la Espriella.



Las autoridades también anunciaron medidas que se aplicarán durante este martes para facilitar la atención de la emergencia, las labores de limpieza y la evaluación de los daños. Entre ellas está la restricción de movilidad con parrillero en motocicleta durante el día, así como la prohibición de movilizar cilindros y escombros y de elevar drones, salvo los autorizados para labores institucionales y de la Fuerza Pública. El alcalde advirtió que la movilidad en el centro de Villavicencio tendrá dificultades durante los próximos días, debido al cierre de algunos sectores y a los trabajos de recuperación.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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