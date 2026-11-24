Luego de cuatro días de búsqueda, organismos de socorro recuperaron en Cundinamarca el cuerpo sin vida de un joven que, por sus características y edad, correspondería a Gabriel Alberto Cárdenas, un estudiante de 17 años que había sido reportado como desaparecido en Bogotá. El adolescente salió de su vivienda el pasado jueves 19 de noviembre y desde entonces sus familiares no volvieron a tener noticias de él.

De acuerdo con la información entregada por sus allegados, el joven alcanzó a comunicarse con su mamá a través de un chat durante ese día. En los mensajes le indicó que estaba cerca de la Universidad de los Andes, institución en la que estudiaba. Sin embargo, después de esa conversación dejó de responder. Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia activó los mecanismos de búsqueda urgente y solicitó el apoyo de las autoridades para dar con su ubicación.



Una cámara de seguridad lo habría captado cerca del Salto del Tequendama

Una de las pistas que surgió durante las labores de rastreo fue una grabación de una cámara de seguridad instalada en inmediaciones del Salto del Tequendama, en Cundinamarca. En las imágenes, registradas horas después de su desaparición, se observa a un joven que sería Gabriel caminando solo por el borde de una carretera.

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Las imágenes se convirtieron en una de las pistas para orientar las labores de rastreo hacia este sector del departamento. Los organismos de socorro adelantaron recorridos para tratar de encontrar al estudiante, cuyo rastro se había perdido desde el jueves. Sin embargo, después de cuatro días de búsqueda, el operativo terminó con el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona. Bomberos recuperaron el cuerpo de un joven de aproximadamente 17 años.



La recuperación estuvo a cargo de los cuerpos de Bomberos de Soacha y San Antonio del Tequendama. El capitan de los Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, entregó detalles del procedimiento y señaló que, por la edad, podría tratarse del adolescente desaparecido. Fue recuperado el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 17 años. Hizo el proceso de recuperación el Cuerpo de Bomberos de Soacha y de San Antonio de Tequendama. Al parecer, se trata del joven desaparecido desde el pasado jueves.



Medicina Legal deberá confirmar la identidad del cuerpo

Tras el hallazgo, el cuerpo quedó a disposición de Medicina Legal, entidad que adelantará los análisis forenses necesarios para establecer si corresponde al estudiante de 17 años. La confirmación será fundamental para cerrar el proceso de identificación y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.



Por su parte, las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del joven y reconstruir sus últimos movimientos desde que salió de su vivienda en Kennedy hasta el momento en que fue visto en inmediaciones del Salto del Tequendama. Mientras se conocen los resultados de Medicina Legal, el caso continúa bajo verificación de las autoridades.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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