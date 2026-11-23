En la noche de este lunes 23 de noviembre se registró un atentado con carrobomba contra la Gobernación del Meta. Los ciudadanos reportaron un estruendo que se escuchó en inmediaciones de la sede departamental, ubicada junto a la Plaza Los Libertadores y cerca de las oficinas de la Asamblea, la Alcaldía y Migración.

El corresponsal de Noticias Caracol en Villavicencio, Sneyder Rico, la información preliminar que reporta el cuerpo de Bomberos es que al menos 12 personas resultaron heridas tras la detonación. que la explosión se habría originado en un vehículo que estaba estacionado a 10 o 15 metros de la Gobernación del Meta, en pleno centro de la ciudad.

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Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de sus redes sociales y señaló: “Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder!”.



Según explicó Sneyder Rico, las primeras imágenes que llegaron a la redacción y a sus teléfonos mostraban que el restaurante El Samán, ubicado en diagonal a la sede departamental, quedó completamente destruido. Rico señaló que el establecimiento está a unos 20 metros de la Gobernación del Meta y a dos cuadras de la Alcaldía de Villavicencio. También indicó que el estruendo se escuchó en distintos puntos de la ciudad y que, poco despué fue que comenzaron a circular en redes sociales las imágenes de columnas de humo en el centro reportadas por los ciudadanos.



De acuerdo con el reporte, la Policía ya acordonó el sector del Parque La Hacha y buena parte del centro de Villavicencio. Sin embargo, el periodista aclaró que la información sobre el vehículo y el punto exacto de la explosión corresponde a las primeras evidencias conocidas hasta ese momento.

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La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el atentado registrado en inmediaciones de la Gobernación del Meta, en Villavicencio. A través de sus redes sociales, la entidad rechazó el hecho y expresó su solidaridad con los habitantes de la ciudad y del departamento.

"El uso de explosivos en zonas urbanas agrede de manera despiadada y colectiva la vida y la integridad de la población civil. Urge fortalecer las medidas de prevención y protección, y garantizar una respuesta oportuna de las autoridades frente a estos hechos!", afirmó la organización.

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