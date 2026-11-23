La gobernadora Rafaela Cortés condenó el atentado contra la Gobernación del Meta, ocurrido en la noche del 23 de noviembre, y anticipó las acciones que llevará a cabo la administración departamental y las autoridades competentes tras este acto terrorista que tuvo lugar en el centro de Villavicencio. "Esta noche fue atacada con explosivos la sede de la Gobernación del Meta. Mi condena absoluta a este gravísimo hecho criminal, que atenta contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de nuestro departamento", dijo la mandataria en un trino.

Cortés Zambrano se desplazó hasta el centro de la ciudad para escuchar a los habitantes de la zona que escucharon la explosión alrededor de las 9:30. p . m. Paralelo a esto, las autoridades se encuentran verificando las afectaciones para poder entregar un balance tan pronto haya información confirmada. De manera preliminar, se habla de al menos 12 personas que resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales. No hay conocimiento de la gravedad de sus lesiones. De momento, no hay información sobre víctimas fatales.

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