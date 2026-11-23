El presidente Abelardo de la Espriella informó que, con corte a las 11:00 p. m. de este 23 de noviembre, no se registran víctimas mortales tras el atentado con carro bomba contra la sede de la Gobernación del Meta en Villavicencio. En un nuevo pronunciamiento que llega después que el jefe de Estado sostuviera una conversación la gobernadora Rafaela Cortés Zambrano. "En el Meta sentimos su apoyo, su solidaridad y el compromiso de todo su gabinete", dijo la mandataria al terminar de hablar con él.



El presidente dio una advertencia a los responsables de este acto terrorista: "Responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune".

En su mensaje, De la Espriella dijo que se desplegará toda la capacidad del Estado -como se ha hecho contra otras estructuras criminales- para que haya una persecución contra las organizaciones hasta que sean desarticuladas y dadas "de baja". "No nos van a intimidar", declaró. "No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder".

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El atentado terrorista deja a 21 personas heridas. La información de las autoridades indica que el carro bomba habría sido estacionado a aproximadamente 10 o 15 metros de la Gobernación del Meta, que está ubicada en pleno centro de la ciudad de Villavicencio.

Los daños causados por el atentado contra la Gobernación del Meta

La explosión causada por el carro bomba fue escuchada desde varios sectores de la ciudad, de acuerdo con el reporte de varios ciudadanos. Su s teléfonos registraron la columna de humo que venía del centro de la ciudad y, posteriormente, las imágenes de la destrucción que dejaron los explosivos a sus pasos. El Parque La Hacha y parte del centro de la ciudad fueron acordonados y tanto autoridades como organismos de socorro empezaron a atender la emergencia.

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De acuerdo con el relato del corresponsal de Noticias Caracol, Sneyder Rico, el restaurante El Samán (que está diagonal a la sede departamental unos 20 metros de distancia y a dos cuadras de la Alcaldía de Villavicencio) quedó completamente destruido.

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