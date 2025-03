¿Quiénes eran las víctimas de la masacre en Ocaña? Una adolescente está entre los fallecidos

Se dio a conocer la identidad de las cinco personas asesinadas en la masacre en Ocaña, Norte de Santander, perpetrada durante la noche del domingo 9 de marzo en dos establecimientos comerciales del barrio Los Sauces. El hecho también dejó a tres personas heridas.

¿Quiénes murieron en la masacre de Ocaña?

El periodista Cristian Santiago, reportero de esa zona de Colombia, informó a través de sus redes sociales que las personas fallecidas son:



Ángel María Cárdenas, de 48 años.

José Leonardo Amaya Amaya, de 39 años y dueño del segundo local atacado.

Yarileiny Lidueña Téllez, de 17 años.

Javier Cárdenas Rincón, soldado retirado.

Said Paredes Torres.

Entre los heridos se encuentran Zulianis Yaneis Casas Ardila, Diosey Téllez Quintero y Jesús Albeiro Pérez Castro.

Según se ha ido conociendo con el paso de las horas, criminales en moto y en carro llegaron inicialmente a un primer establecimiento, donde dispararon indiscriminadamente. Una de las personas alcanzadas por las balas falleció en el sitio y las otras dos murieron al ser trasladadas a un centro asistencial.

Los sicarios siguieron su camino y “como a dos cuadras de este lugar, también en un establecimiento público, una tienda, impactan a dos personas que se encontraban afuera del lugar donde resultan muertas y quedan en el lugar de los hechos”, informó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Norte de Santander.

Más de 50 mil personas salieron desplazadas del Catatumbo en los primeros meses de 2025 - Colprensa/Catalina Olaya

“Esto no puede seguir así como va”, familiar de una de las víctimas

Hilda Angarita perdió a su yerno en la masacre. En diálogo con Noticias Caracol, recordó a su allegado como “una persona muy leal, muy querida, me duele lo que está pasando y yo quisiera que se hiciera justicia en este país porque esto no puede seguir así como va”.

Por ahora, se desconocen los autores de este crimen. No obstante, Indepaz recordó que la zona en la que se perpetró la masacre número 13 de 2025, delinquen grupos criminales como el Eln, Epl y el frente 33 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC.

Ocaña es la segunda ciudad de Norte de Santander y en enero pasado recibió más de 10.000 desplazados de la región del Catatumbo por la arremetida de la guerrilla del Eln contra una disidencia de las FARC con la que se disputa el control territorial.

Precisamente, dos comandantes del Frente de Guerra Nororiental de esa guerrilla aseguraron a la AFP que no dudarán en repeler las acciones de los más de 10.000 efectivos de la fuerza pública desplegados en la región. "A la final se está convirtiendo en una guerra total", dijo con tono irónico alias Ricardo, que advirtió: "Si siguen llegando más militares al territorio, lo más seguro es que la confrontación va a seguir, porque nosotros nos vamos a defender". "La política de paz de Petro fue un fracaso", agregó alias Silvana Guerrero.

Por lo pronto, las autoridades ofrecieron hasta $100 millones para dar con los autores de la masacre en Ocaña.

