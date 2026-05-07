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Rechazo en Armenia tras ataque a agente de tránsito: fue herido con machete y atropellado

Daniel Jaime Castaño, secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, condenó la agresión contra un funcionario vial que terminó lesionado luego de ser atacado con un machete y arrastrado por un vehículo durante un procedimiento de control.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 7 de may, 2026
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Rechazo en Armenia tras ataque a agente de tránsito: fue herido con machete y atropellado
Fue herido con machete y atropellado -
Captura de pantalla

Las autoridades de Armenia expresaron su rechazo luego de que un agente de tránsito fuera atacado con arma cortopunzante y posteriormente atropellado por un conductor en medio de un operativo de control realizado en el sector de las clínicas de la ciudad.

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El caso generó indignación no solo por la gravedad de la agresión contra un funcionario público, sino porque ocurrió en el marco de la celebración del Día del Agente de Tránsito en la región, la cual se conmemoró el pasado 19 de abril, fecha en la que justamente se reconoció la labor de quienes trabajan por la movilidad y la seguridad vial en las ciudades del país.

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De acuerdo con el pronunciamiento entregado por el secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño, los hechos ocurrieron durante un procedimiento rutinario contra vehículos mal estacionados.

“Bueno, inicialmente rechazo total por parte del alcalde James Padilla, el mío propio como secretario de tránsito, de estas agresiones contra los agentes de tránsito que son funcionarios públicos y que cumplen esa función de velar por la movilidad y los riesgos de siniestralidad en la ciudad”, afirmó el funcionario.

Así ocurrió la agresión contra el agente

Según explicó el secretario de Tránsito, el conductor reaccionó violentamente cuando iba a ser sancionado por una infracción relacionada con mal parqueo.

“Nos encontramos en un operativo rutinario en el sector de las clínicas por vehículos mal estacionados y la reacción de uno de los conductores fue agredir con arma cortopunzante a uno de nuestros agentes de tránsito y posterior a ello lo arrastra también con su vehículo causándole lesiones a este funcionario”, señaló Castaño.

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El funcionario confirmó además que el agente lesionado ya recibe atención médica y que, aunque las heridas no serían de gravedad. “Afortunadamente se encuentra estable, las lesiones no son de mayor gravedad, pero sí es muy delicado de que la ciudadanía reaccione de esta manera ante un control y ante la comisión de una infracción”, agregó.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener el respeto hacia los funcionarios que realizan controles viales en la capital quindiana.

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“Entonces hacemos ese llamado al respeto, a la tolerancia por ellos como autoridad que están trabajando por mejorar la movilidad en la ciudad de Armenia”, puntualizó el secretario.

Videos del ataque causan conmoción

Aunque el funcionario no entregó mayores detalles adicionales sobre el procedimiento judicial, medios locales y algunos reportes conocidos públicamente señalan que el agente agredido sería John Wilmer Tafur, de 44 años.

De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, el funcionario habría sido atacado con un machete cuando adelantaba un comparendo a un conductor que estaba estacionado en zona prohibida.

Las imágenes de cámaras de seguridad y videos grabados por testigos mostraron como el conductor arrancó el vehículo mientras el agente permanecía sobre el capó. El funcionario recibió heridas en la cabeza y en una de sus piernas.

En los videos también se aprecia que el automóvil terminó chocando cerca de la entrada de urgencias de la Clínica Central del Quindío, lugar donde el funcionario cayó al pavimento y posteriormente fue auxiliado por personal médico.

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Desde la Secretaría de Tránsito insistieron en que los agentes cumplen funciones relacionadas con la movilidad y la prevención de accidentes, por lo que rechazaron cualquier tipo de violencia durante los operativos de control.

Mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial contra el conductor involucrado, las autoridades reiteraron el llamado a resolver las diferencias mediante el respeto y el cumplimiento de las normas de tránsito, evitando reacciones violentas que puedan poner en riesgo la vida de funcionarios y ciudadanos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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