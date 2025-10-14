En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS 14 DE OCTUBRE
MIGUEL QUINTERO
ATAQUE ALCALDE CALAMAR
ATAQUE ACTIVISTAS VENEZOLANOS
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Rector es acusado de abusar de 6 jóvenes indígenas: revelan cómo las amenazaba para que no hablaran

Rector es acusado de abusar de 6 jóvenes indígenas: revelan cómo las amenazaba para que no hablaran

Durante un año, este hombre, al parecer, recurría al miedo como herramienta de intimidación contra las víctimas y sus familias. Así cayó en Vichada.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Rector es acusado de abusar de 6 jóvenes indígenas: revelan cómo las amenazaba para que no hablaran
El rector no aceptó los cargos en su contra -
Fiscalía

Publicidad

Publicidad

Publicidad