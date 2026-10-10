Refuerzan la seguridad en las vías de Bogotá y Cundinamarca durante el puente festivo

El Ejército Nacional de Colombia anunció que más de 800 hombres y mujeres estarán desplegados en 32 puestos de control ubicados estratégicamente en Bogotá y Cundinamarca, con el propósito de contribuir a la seguridad de transportadores, turistas y habitantes de la región.

El despliegue se realizará de manera articulada con la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Nacional. Se llevarán a cabo actividades de control, prevención y acompañamiento a los viajeros, con el fin de contribuir a una movilidad segura para que las familias puedan disfrutar de los diferentes destinos turísticos del centro del país durante este puente festivo.



Prevención de delitos como secuestro y extorsión

El Gaula Militar de Cundinamarca también estará desplegado para fortalecer las acciones de prevención de los delitos de secuestro y extorsión, mediante la campaña Yo no pago, yo denuncio y la difusión de la línea gratuita nacional 147.

Publicidad

A través de esta línea, los ciudadanos podrán recibir orientación, denunciar estos delitos y solicitar acompañamiento del Gaula Militar o de un funcionario de la Fiscalía, de acuerdo con el comunicado del Ejército Nacional.



Por otro lado, los ingenieros militares estarán preparados para atender cualquier emergencia que pueda presentarse en los corredores viales y apoyar a las autoridades y a las comunidades cuando sea necesario.



El Ejército Nacional también recordó que está disponible la línea 107 antiterrorismo, a través de la cual los ciudadanos pueden reportar actos o situaciones sospechosas que puedan poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad de los habitantes y viajeros de esta región del país.



Movilidad Bogotá durante el puente festivo

De acuerdo con la página de la Alcaldía de Bogotá, durante el puente festivo del 10, 11 y 12 de octubre se estima que 1.181.208 vehículos saldrán de Bogotá y 1.071.145 ingresarán a la ciudad. Para esto, el Centro Estratégico de Movilidad (CEM) realizará un monitoreo permanente de los corredores con mayor demanda y activará medidas de gestión para regular el tráfico.

Publicidad

Además, se implementará un plan de medidas para gestionar la movilidad, entre ellas, el reversible de ingreso por la carrera Séptima, el domingo y el lunes, desde las 4:00 p. m.

También tenga en cuenta la medida de pico y placa regional del lunes 12 de octubre en los nueve corredores viales de ingreso a Bogotá. Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en números pares: 0, 2, 4, 6 y 8. Por su parte, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en números impares: 1, 3, 5, 7 y 9.

Publicidad

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO