Los vecinos de un conjunto en el norte de Bogotá percibieron un fuerte mal olor en una de las torres, cerca de sus residencias, que poco a poco encendió las alertas, hasta que llamaron a las autoridades competentes para saber qué ocurría. Lo que hallaron las unidades que atendieron la novedad fue un macabro hallazgo: tres cuerpos sin vida dentro de un inmueble.

El llamado fue realizado el pasado 22 de noviembre, cuando una de las patrullas de vigilancia fue alertada sobre una emergencia en el barrio El Moral, de la localidad de Usaquén. La emergencia requirió no solo de la presencia de unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, sino también del Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Los encargados del caso ingresaron a una vivienda de un conjunto residencial y hallaron a tres personas sin vida.



Según el comunicado del conjunto, el fétido olor venía reportándose desde hace varias semanas por los residentes y el personal de aseo en una de las torres. "Alrededor de las 4:00 p. m., la administración recibió el reporte sobre la situación de la unidad. Con la autorización expresa del propietario, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos ingresaron a la unidad y hallaron tres cuerpos sin vida", detalló la empresa administradora.

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Los testigos oculares reportaron en redes sociales la presencia de un vehículo del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía. Las autoridades competentes adelantaron los respectivos actos urgentes, como el levantamiento de los cadáveres para enviarlos a la respectiva entidad. La investigación fue asumida por la Seccional de Investigación Criminal.

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No hay información sobre el estado en el que se encontraban los cuerpos, cuánto tiempo pudieron estar dentro del apartamento o detalles de la identidad de las personas que fueron encontradas sin vida, como su edad o género.

María Paula Rodríguez Rozo

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