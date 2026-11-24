Sandra fue una de los tantos familiares que se agolparon en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, a la espera de tener noticias de su mamá de 76 años. Para la mujer de la tercera edad, un día de compras rutinarias terminó convirtiéndose en una pesadilla después de que unos hombres armados entraran al almacén y la tomaran como rehén en horas de la mañana del martes 24 de noviembre.



La toma inició cerca de las 8:15 a. m., cuando muchos civiles estaban en la sede del almacén de cadena, ya fuera para trabajar, hacer unas compras, consumir alimentos en alguna de las tiendas o ir a hacer ejercicio en el gimnasio que está instalado en el sector de La Castellana. La mamá de Sandra hizo parte de los civiles que quedaron envueltos en este acto criminal y quedó como una de las rehenes.



(Siga aquí el minuto a minuto de las liberaciones: Toma del Éxito en Cartagena: así avanza la situación y liberación de rehenes)

Los momentos de angustia que vivió la familia de una rehén en Cartagena

La mamá de Sandra salió en la mañana para hacer mercado y fue liberada aproximadamente a las dos de la tarde. "Es un alivio, nos vuelve el alma al cuerpo", contó la mujer a este noticiero después de conocer la noticia de que su madre ya está fuera de peligro. La civil, como los otros liberados, llegó a hacer mercado, como acostumbraba todos los martes y jueves en su rutina como mujer pensionada.



"Ella ingresó tipo ocho de la mañana, hablé con ella a las 8:30, cuando todo empezó como a las 8:45 fue que empezamos a llamarla", narró la mujer desde la incertidumbre que vivió apenas comenzaba la mañana en La Heroica.

"Fue bastante rato que ella estuvo allá", añadió la mujer que estuvo seis horas a la espera de saber cuándo liberaban a su mamá. Ahora, su único deseo es abrazarla y rodearla de amor entre las hijas y nietos. "Nos acaban de informar más o menos hace 10 minutos, mi hermana mayor está con ella, ya nos confirmó que ella está bien", afirmó.

¿Por qué tomaron rehenes en el Éxito de Cartagena?

El presidente Abelardo de la Espriella dijo que los delincuentes que se tomaron el establecimiento comercial y secuestraron a civiles pensaban cometer un robo a un carro de valores, pero entraron a este centro comercial. Las cámaras de seguridad habrían sido las que alertaron la presencia de los irregulares y los operadores activaron el botón de pánico. Con ese llamado, uniformados de la Policía Nacional acudieron al lugar.

"No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores", dijo el mandatario desde Villavicencio.

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Dos horas después de la toma, iniciaron las liberaciones que mencionó De la Espriella. Con corte a las 3:30 p. m., nueve civiles en total han podido salir de las instalaciones. Sus identidades permanecen bajo reserva. Entre las personas que pudieron recuperar su libertad tras momentos de tensión está la mamá de Sandra, una mujer que habló con Noticias Caracol sobre lo que vivió su progenitora.



Nueve personas han sido liberadas tras toma de rehenes en #Cartagena. Esto es lo que se conoce.



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María Paula Rodríguez Rozo

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