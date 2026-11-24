A las 8 de la mañana, en el Éxito de La Castellana, en plena avenida Pedro de Heredia en Cartagena, la mayoría de las personas que visitaban la zona lo hacían para utilizar el gimnasio. Otros apenas ingresaban al supermercado o simplemente caminaban hacia su destino de trabajo.

(Le recomendamos: Toma del Éxito en Cartagena: así avanza la situación y liberación de rehenes)

Publicidad

Pedro Solano fue uno de los cartageneros que estaba en el gimnasio cuando comenzó una emergencia que, en ese momento, era desconocida para todos. "Fueron momentos de incertidumbre, miedo y pánico de todo el personal del gimnasio como de los usuarios. No sabíamos”, contó.



Según lo que estableció la Policía Nacional y posteriormente confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, un grupo de delincuentes armados intentó asaltar un vehículo blindado de valores. Este carro de transporte se disponía a recoger el dinero recaudado el día anterior en el centro comercial y los bandidos querían ese botín.



Sin embargo, los presuntos ladrones -mientras intentaban asestar el golpe- fueron vistos por cámaras de seguridad. Los operadores, de inmediato, activaron el botón de pánico y las patrullas de la Policía llegaron de inmediato para evitar la huida de los asaltantes. Según las autoridades, luego que se descubriera su plan, los delincuentes procedieron a encerrarse en el Éxito, reteniendo en contra de su voluntad a 30 personas que estaban en el establecimiento en ese momento. “Son bandidos que se vieron sorprendidos y no tuvieron escapatoria, entonces secuestraron a un grupo de personas”, dijo De la Espriella.

Publicidad

Pedro Solano recordó cuando el pánico se apoderó de clientes y trabajadores. Según su testimonio, la Policía ingresó al lugar con fusiles para verificar la identidad de las personas e identificar a posibles sospechosos. Cumpliendo con los protocolos de seguridad, los ciudadanos fueron resguardados en salones de clase y, tras 10 a 15 minutos, evacuados paulatinamente tras ser sometidos a requisas de control y escoltados hacia la salida.

Elianis, hija de Yuberlys, una mujer de 44 años que permanece retenida, contó que su madre había llegado al Éxito hacía unos 90 minutos para desempeñarse en sus labores como cocinera. “Mi madre está en una situación horrible. Ella sufre de nervios. En estos momentos tiene que estar vuelta nada”, narró.

Publicidad

Liberación de algunos retenidos en Éxito de Cartagena

Con el avance de las primeras negociaciones y el cerco de seguridad, que cuenta con aproximadamente 500 efectivos de la fuerza pública, se logró la liberación inicial de cinco rehenes, correspondientes a mujeres mayores, quienes fueron recibidas por organismos de socorro.

Publicidad

A las afueras de la zona acordonada, familiares se agolparon en búsqueda de información. Leiner Barrios, hermano de un publicista del almacén, expresó la angustia familiar tras enterarse de la toma y trasladarse de inmediato al lugar a la espera de un reporte oficial sobre los trabajadores atrapados.

El mandatario Abelardo de la Espriella reiteró que no se trató de una acción terrorista ni de un secuestro planificado, sino de delincuentes comunes que se vieron sorprendidos durante el intento de atraco y no tuvieron escapatoria. A su turno, el alcalde Dumek Turbay solicitó prudencia y paciencia a la ciudadanía a través de la red social X, asegurando que la situación estaba bajo la atención directa de las fuerzas militares y policiales.

Publicidad

El operativo de seguridad implicó el cierre de la avenida Pedro de Heredia —la principal arteria vial de la ciudad— y la suspensión del sistema de transporte masivo Transcaribe. Las autoridades sobrevuelan con drones y helicópteros todo el sector.El hecho, incluso, obligó a que la Aeronáutica Civil suspendiera por una hora las operaciones de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena como medida preventiva.

En poder de los delincuentes, hacia las 4 de la tarde del lunes, continuaban 25 personas retenidas. En imágenes en redes se observa como hombres vestidos de negro y cubriendo sus rostros, mantienen armas largas vigilantes contra los rehenes. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, mencionó que se siguen implementando todos los protocolos que se estipulan para este tipo de escenarios que permitan salvaguardar la vida de las personas. “El apoyo de nuestra Fuerza Pública, en coordinación directa con el presidente De la Espriella, es irrestricto y tenemos absoluta y plena confianza en las acciones que se realizan al interior del lugar para preservar la vida de la gente”, dijo.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL