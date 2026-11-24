Los municipios de cinco departamentos en Colombia están sufriendo interrupciones en el servicio de energía este martes 24 de noviembre, según confirmó XM (operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista). Los afectados están en Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila. Presidencia habló sobre la causa de la interrupción del servicio y el jefe de Estado dio la orden de brindar protección a la estructura energética del país.



¿Qué causó el apagón en Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila?

La Presidencia de la República confirmó que la causa del apagón en la región suroccidental del país fue un atentado terrorista que afectó a dos circuitos conectados a una subestación eléctrica. El acto criminal afectó el enlace con el Sistema Interconectado Nacional y, en consecuencia, ha habido interrupciones del servicio de energía eléctrica en los cinco departamentos.

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Las entidades y autoridades competentes adelantan una evaluación integral de los hechos por orden del presidente Abelardo de la Espriella, y bajo el liderazgo de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y el ministro de Defensa, general Jorge Mora. El jefe de Estado ordenó, a su vez, que se implemente de forma inmediata un "plan especial de defensa y protección de la infraestructura eléctrica y de gas del país".

De acuerdo con el reporte de Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar), la falla simultánea en los circuitos, que conectan la subestación San Bernardino, en Cauca, con la subestación de Jamonino, en Pasto, ocurrió cerca de las 6:30 p. m. de este martes. "Esta infraestructura constituye la principal vía de conexión de Nariño con el Sistema Interconectado Nacional".

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El operador XM explicó en un comunicado que el evento que afectó a la red de transmisión de ISA Energía, sumado a la fragilidad del tendido de energía eléctrica en la región por atentados recientes, ocasionó las interrupciones en la prestación de energía en varios departamentos de Colombia. "Desde el Centro Nacional de Despacho se coordinan las maniobras necesarias con los agentes involucrados en la prestación del servicio en las áreas afectadas, para determinar las causas, su impacto y recuperar el servicio en el menor tiempo posible".

María Paula Rodríguez Rozo

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