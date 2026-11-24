Este martes 24 de noviembre se registró un nuevo ataque con drones contra un peaje en la vía Panamericana. El blanco esta vez fue el peaje de Mondomo, en Cauca, también conocido como el peaje Cachimbal. No es la primera vez que los grupos armados toman este punto de referencia en la vía del suroccidente del país para tenerlo bajo ataque. En agosto de 2026, cuando estaba apenas en construcción, sufrió un atentado con explosivos. El ataque volvió a repetirse tres meses después, el 11 de noviembre.



Dos semanas después del más reciente atentado, el peaje vuelve a ser blanco de un ataque. Según la denuncia que hizo la Tercera División del Ejército Nacional, el ataque con drones fue dirigido contra las tropas de la Brigada 29 que siguen desplegadas en el punto tras el ataque del pasado 11 de noviembre para brindar seguridad. Al parecer, las naves no tripuladas eran guiadas por integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

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El Grupo de Caballería Liviano N.º 8 se desplegó en horas de la tarde en el sector para verificar la situación, fortalecer las condiciones de seguridad y proteger a la población civil que transita por este corredor vial. La información oficial señala que no hay registro de afectaciones a las tropas y el paso vehicular está habilitado.

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La práctica de atacar con naves no tripuladas inició por parte de los actores ilegales desde 2019. Ahora es una realidad que ha generado estragos en distintos departamentos. Lo que empezó como un ensayo de prueba y error ha pasado a tener un sistema más complicado. Así lo explica el analista de seguridad y exjefe de explosivos de la Policía, Saulo Alexánder Lizarazo: "Era muy ensayo-error; es decir, transportaban cargas pequeñas, paquetes explosivos, granadas. Entonces lo que sucedió del 2019 al 2022, que era ensayo-error, pasa de 2023 a 2025, donde hay una masificación. Tenía capacidad de transportar no solamente una granada, sino varias. Ahora, con la tercera generación de drones, por primera vez tenemos un dron tipo kamikaze que utiliza una fibra óptica y no sirve el sistema antidrón simplemente porque no ve la granada".

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Un documento del Ministerio de Defensa que reveló AFP muestra la cantidad de ataques con drones registrados entre enero y noviembre de 2026: 358 en total. Los departamentos con más casos son Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Antioquia. En cuanto a la presunta responsabilidad o atribución, el Eln acumula 157 de estos ataques y le siguen las disidencias de Iván Mordisco, con 102 atentados de este tipo. (Lea más aquí: Radiografía de los ataques con drones cargados con explosivos: ya van más de 350 atentados en 2026)

María Paula Rodríguez Rozo

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