En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MIGUEL QUINTERO
PACTO HISTÓRICO
ATAQUE ALCALDE CALAMAR
TRUMP
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / La millonaria multa que debe pagar si no asiste como jurado de votación en Consejos de Juventud 2025

La millonaria multa que debe pagar si no asiste como jurado de votación en Consejos de Juventud 2025

Se acerca una fecha crucial para la democracia colombiana y, con ella, cientos de nacionales se preparan para garantizar una óptima jornada en las próximas elecciones de los consejos de juventud 2025. ¿Qué puede pasarle si no asiste como jurado y cuáles son las consecuencias?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Consejos de juventud.jpg
Tenga en cuenta las caras multas que podrá recibir si no asiste como jurado de votación. -
Foto: archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad