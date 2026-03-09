Cayó otro hermano de alias Iván Mordisco; es el segundo capturado en menos de 72 horas

Las autoridades capturaron este lunes 9 de marzo a otro hombre vinculado con alias Iván Mordisco. Se trata de alias Conejo, quien sería uno de los hermanos de este delincuente y es investigado por homicidios contra firmantes de paz y por administrar bienes adquiridos con dineros ilícitos provenientes de la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal. Este resultado es el cuarto golpe al círculo más cercano de Iván Mordisco en menos de un año.

Este no es un proceso aislado, pues 72 horas antes había sido capturado alias Jota, otro integrante de la familia de Mordisco que también estaba involucrado, presuntamente, en estos hechos delictivos. Con Conejo y Jota, son tres los parientes cercanos a Mordisco capturados en menos de un año, ya que en agosto de 2025 las autoridades lograron la detención de alias Mono Luis, otro hermano de uno de los delincuentes más buscados de Colombia.

En un reciente comunicado, el ministro de Defensa dijo que este operativo se logró gracias a la información suministrada por denunciantes, quienes, a cambio de las millonarias recompensas que ofrecen las autoridades, han decidido por revelar información clave sobre estos delincuentes.



Con la captura de estos tres señalados integrantes de la organización de Mordisco, afirma el ministro de Defensa, se avanza en la frustración del proyecto de la retoma de este departamento por parte del grupo residual. "Hace unas 72 horas se capturó a otro de sus hermanos y hoy se capturó al tercer hermano. Las recompensas sí funcionan, la información que estamos recibiendo gracias a proponer dinero para recibir información es fundamental. Por ello, contra alias Iván Mordisco, hay una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos", explicó Sánchez.



Finalmente, la cabeza de esta cartera dejó claro que los esfuerzos por dar con la ubicación de Mordisco se han mantenido, y que desde el Gobierno seguirá la estrategia de brindar recompensas para recibir información valiosa que permita dar con este líder de las disidencias. "No hay ningún lugar donde se puedan esconder los criminales de la justicia y del Estado Colombiano", agregó el ministerio de Defensa.



Captura ocurre pocas horas después del arresto de otro hermano de Mordisco

La captura de alias Conejo se dio pocas horas después de que la Policía Nacional confirmara el arresto de Juan Gabriel Vera Fernández, alias La Jota, hermano de Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, en el municipio de Falan, Tolima.

De acuerdo con el general Rincón Zambrano, director general de la Policía, el capturado deberá enfrentar cargos por homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas.



¿Cuál era el rol de alias La Jota?

Las autoridades señalan que Vera Fernández no solo era una de las personas de mayor confianza del cabecilla, sino que desempeñaba funciones estratégicas dentro de la organización criminal:

Coordinación de crímenes: se le señala como presunto responsable de ordenar homicidios selectivos contra firmantes de paz, incluyendo el asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, perpetrado el pasado 17 de enero de 2026.

se le señala como presunto responsable de ordenar homicidios selectivos contra firmantes de paz, incluyendo el asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, perpetrado el pasado 17 de enero de 2026. Logística y tecnología: estaba encargado de la gestión de suministros, intendencia y la adquisición de equipos de alta tecnología para fortalecer la capacidad operativa de la estructura.

