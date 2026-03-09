Exintegrantes de la Policía también fueron capturados con candidato por presunta red de corrupción

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer el caso de cuatro exintegrantes de la Policía Nacional de Colombia que fueron capturados por su presunta participación en una red de corrupción que favorecía el contrabando. Los exuniformados fueron detenidos en relación con el mismo caso que el candidato a la Cámara de Representantes por el Amazonas, Víctor Hugo Moreno Bandeira.

Moreno Bandeira, que fue expulsado del partido Centro Democrático, fue judicializado por ofrecer dinero a las autoridades con el fin de evitar la incautación de 15 millones de pesos. "El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) permitió materializar las órdenes de captura contra cinco personas que harían parte de la red de corrupción que favoreció las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como 'El Viejo' o 'Papá Pitufo'", se lee en un comunicado de la Fiscalía.



Las autoridades revelaron que las capturas se realizaron a la salida de puestos de votación de varias zonas. "Los procedimientos judiciales se realizaron a la salida de puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, Cúcuta (Norte de Santander), Armenia (Quindío), Valledupar (Cesar) y Cali (Valle del Cauca), donde los hoy procesados acudieron para sufragar. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado", indicó la entidad.



¿Quiénes son los capturados por la red de corrupción que favorecía a Diego Marín Buitrago?

Además de la captura Moreno Bandeira, también se proceso al candidato al Senado de la República por el Partido de la U Freddy Camilo Gómez Castro, y a los exintegrantes de la Policía Nacional José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez. "De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Gómez Castro sería uno de los articuladores y el encargado de mantener contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando", señaló la Fiscalía.

Por su parte, el exmiembro de la Policía Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la institución policial para identificar y perfilar uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) que podrían colaborar para la red ilícita de Marín Buitrago. Por su parte, Bacca Sánchez "cumpliría un rol directamente relacionado con la entrada de contrabando por los puertos de Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar)". (Lea: Influencers y famosos 'quemados' en elecciones al Congreso: Pechy Players, Saruma, Lily Díaz y más).

La Fiscalía también aseguró que Salazar Piñeros, que se desempeñaba como jefe de División POLFA en la ciudad Cartagena, "presuntamente bloqueaba las aprehensiones de mercancía de contrabando en beneficio del grupo delincuencial; y Jaramillo Mora, al parecer, recibía los pagos ilícitos y los distribuía entre los demás uniformados que hacían parte del entramado criminal". Moreno Bandeira, candidato a la Cámara, estaría implicado en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo. A este político, un fiscal de la Seccional Amazonas le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer, el cual no aceptó.

