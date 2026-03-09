Temblor de magnitud 4.7 sacude a Valle del Cauca este 9 de marzo: epicentro y profundidad

Un sismo de magnitud 4,7 se registró en la tarde de este lunes 9 de marzo en el departamento del Valle del Cauca, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).



De acuerdo con la información publicada por la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:11 p.m. (hora local). El evento tuvo una profundidad de 70 kilómetros y su epicentro se ubicó en el municipio de El Cairo.

El reporte técnico indica que el sismo alcanzó una magnitud de 4,7, con coordenadas 4,70° de latitud y -76,16° de longitud. Además, los municipios más cercanos al punto donde se originó el temblor fueron Argelia, ubicado aproximadamente a 6 kilómetros, el propio El Cairo a 10 kilómetros, y Versalles a 14 kilómetros del epicentro.

Hasta el momento no se reportan emergencias ni personas lesionadas tras el movimiento telúrico. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo del evento, pues este registró una intensidad percibida de 6, la cual se clasifica como fuerte y puede ser sentida en un área amplia, incluso hasta unos 160 kilómetros a la redonda.

