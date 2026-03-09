En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SENADO
GANADORES CONSULTAS
CÁMARA POR BOGOTÁ
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor de magnitud 4.7 sacude a Valle del Cauca este 9 de marzo: epicentro y profundidad

Temblor de magnitud 4.7 sacude a Valle del Cauca este 9 de marzo: epicentro y profundidad

Habitantes de varios municipios cercanos reportaron haber sentido un temblor de magnitud 4,7 registrado este lunes en El Cairo, informó el Servicio Geológico Colombiano.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Temblor de magnitud 4.7 sacude a Colombia este 9 de marzo: epicentro y profundidad
Temblor de magnitud 4.7 sacude a Colombia este 9 de marzo-
Canva

Un sismo de magnitud 4,7 se registró en la tarde de este lunes 9 de marzo en el departamento del Valle del Cauca, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con la información publicada por la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:11 p.m. (hora local). El evento tuvo una profundidad de 70 kilómetros y su epicentro se ubicó en el municipio de El Cairo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El reporte técnico indica que el sismo alcanzó una magnitud de 4,7, con coordenadas 4,70° de latitud y -76,16° de longitud. Además, los municipios más cercanos al punto donde se originó el temblor fueron Argelia, ubicado aproximadamente a 6 kilómetros, el propio El Cairo a 10 kilómetros, y Versalles a 14 kilómetros del epicentro.

Últimas Noticias

  1. Exintegrantes de la Policía también fueron capturados con candidato por presunta red de corrupción
    Los candidatos al Congreso Víctor Hugo Moreno Bandeira y Freddy Camilo Gómez Castro son señalados dentro de red de Diego Marín.
    Pexels/Archivo particular
    COLOMBIA

    Exintegrantes de la Policía también fueron capturados con candidato por presunta red de corrupción

  2. Hermano de alias Iván Mordisco
    Hermano de alias Iván Mordisco. -
    Foto: Policía Nacional
    COLOMBIA

    Cayó otro hermano de alias Iván Mordisco; es el segundo capturado en menos de 72 horas

Hasta el momento no se reportan emergencias ni personas lesionadas tras el movimiento telúrico. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo del evento, pues este registró una intensidad percibida de 6, la cual se clasifica como fuerte y puede ser sentida en un área amplia, incluso hasta unos 160 kilómetros a la redonda.

Publicidad

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Temblor de Tierra

Temblor en Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad