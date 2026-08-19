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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Rescate entre escombros de perrita que dio a luz el día del terremoto: estaba con sus 10 cachorros

Rescate entre escombros de perrita que dio a luz el día del terremoto: estaba con sus 10 cachorros

En una vivienda colapsada en el corregimiento de Arabia, zona rural de Pereira, fue encontrada Reina, una perrita que había dado a luz. Tres días después de la emergencia, uniformados de la Policía de Carabineros lograron rescatarla junto a sus pequeños y ponerlos a salvo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Rescate entre escombros de perrita que dio a luz el día del terremoto: estaba con sus 10 cachorros
Están a salvo -
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La emergencia provocada por el terremoto dejó 1.310 animales afectados y 485 rescatados en las ciudades y municipios donde se sintió con mayor fuerza el movimiento. Entre las historias de supervivencia está la de Reina, una perrita que permaneció atrapada entre los escombros junto a sus cachorros, quienes nacieron el mismo día y a la misma hora de la emergencia.

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El rescate se llevó a cabo en el corregimiento de Arabia, zona rural de Pereira, después de que la persona que habitaba la vivienda diera aviso a la Policía de Carabineros sobre la presencia de los animales en medio de la estructura colapsada.

De acuerdo con la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, Reina se encontraba atrapada junto a sus cachorros dentro de la casa afectada por el terremoto. Los uniformados lograron ubicarlos y ponerlos a salvo tres días después del movimiento telúrico.

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El mayor Jhony Gutiérrez, jefe regional de la Policía de Carabineros en Risaralda y quien estuvo presente durante el rescate, destacó que fue el habitante de la vivienda y compañero de vida de Reina quien permitió conocer que los animales seguían con vida.

En las imágenes registradas durante el procedimiento se observa cómo los uniformados logran sacar a Reina y a sus cachorros del lugar donde permanecían atrapados. Una vez fuera de los escombros, los animales recibieron atención.

Actualmente, la perrita y sus cachorros permanecen en un albergue habilitado por la Gobernación de Risaralda, donde continúan bajo cuidado mientras se busca un hogar que pueda brindarles las condiciones necesarias.

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La historia de Reina se suma a otros rescates de animales realizados en Risaralda durante la emergencia. Uno de ellos correspondió al de una ternera que cayó a un pozo después de correr asustada por el fuerte movimiento del terremoto.

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La atención de los animales que resultaron afectados por la emergencia también ha requerido diferentes insumos y personal especializado. Manuela Orozco, médica veterinaria de Risaralda, explicó a Noticias Caracol que entre los elementos que están recibiendo se encuentran alimentos, comida húmeda, comida medicada, medicamentos e insumos para su atención.

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También se recibe personal médico para atender a los animales, incluyendo estudiantes que pueden apoyar estas labores. Orozco hizo además un llamado a los tutores de mascotas que todavía permanecen desaparecidas para que se acerquen a los albergues habilitados en las capitales disponibles y verifiquen si sus animales se encuentran allí.

Mientras tanto, las autoridades y quienes participan en la atención de los animales mantienen el llamado a la ciudadanía para apoyar a los ejemplares que fueron rescatados y que actualmente necesitan cuidado y, en algunos casos, un hogar.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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