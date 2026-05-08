Resultados Caribeña Noche último sorteo hoy, viernes 8 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo de Caribeña Noche se realiza este viernes 8 de mayo de 2026, manteniéndose como uno de los juegos de chance más consultados por los apostadores en Colombia.

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Este juego conserva una amplia participación a nivel nacional gracias a su formato sencillo y a la frecuencia diaria de sus sorteos.



Resultados Caribeña Noche hoy, 8 de mayo de 2026

Una vez finaliza el sorteo oficial de esta noche, estos son los números ganadores:



Número ganador : 6394

: 6394 Quinta cifra: 3

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente en canales oficiales y puntos autorizados para evitar errores al momento de consultar las cifras ganadoras.



¿Cómo jugar Caribeña Noche?

Participar en Caribeña Noche es un proceso sencillo. Los jugadores deben seleccionar un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999, además de definir el valor de la apuesta según sus posibilidades.

El juego permite distintas modalidades de participación, lo que amplía las oportunidades de obtener premios dependiendo del nivel de coincidencia alcanzado.



Modalidades de premio en Caribeña Noche

El plan de premios contempla varias formas de ganar:



Cuatro cifras exactas: acierto total del número en el orden correcto.

Tres cifras: coincidencia de las últimas cifras en orden.

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra o uña: coincidencia del último número.

El monto del premio depende del valor apostado y de la modalidad acertada por el participante.



Horario del sorteo Caribeña Noche

El sorteo se realiza diariamente en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Domingos y festivos: 8:30 p.m.

La transmisión se emite a través de canales autorizados y plataformas oficiales, permitiendo que los jugadores conozcan los resultados en tiempo real.



¿Cómo reclamar los premios?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado, ya que este documento es indispensable para realizar cualquier reclamación.



Los premios de menor valor pueden cobrarse directamente en puntos autorizados, mientras que los premios mayores requieren trámites adicionales ante las oficinas correspondientes. Para efectuar el cobro también es necesario presentar un documento de identidad válido.



Asimismo, los premios superiores a 48 UVT están sujetos a las retenciones establecidas por la legislación colombiana vigente.

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Con una nueva jornada de sorteos, Caribeña Noche continúa reuniendo a miles de jugadores que esperan acertar la combinación ganadora y llevarse alguno de los premios disponibles en este tradicional juego de chance.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

