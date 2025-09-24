Se conoce video de riña que terminó con la muerte de un hombre frente a una discoteca en Neiva

Hay consternación en el municipio de Neiva por el asesinato de un hombre, identificado como Jesús David Calderón, conocido como Chipi Chipi, a las afueras de una discoteca en el barrio Álamos Norte, en hechos ocurridos en la madrugada del domingo 21 de septiembre. El joven fue asesinado a golpes y un video compartido en redes sociales muestra el momento en el que Calderón estaba participando en una riña.

El hombre señalado por el asesinato de Jesús David, de 29 años, fue identificado como Francisco Medina, quien se entregó a las autoridades de manera voluntaria. En la grabación se ve cuando Calderón y Medina se estaban enfrentando, el primero lanzó una bofetada y Medina continuó con la gresca.

Después de lo ocurrido, Medina habría escapado a bordo de una camioneta blanca y luego se entregó en un CAI.



Las primeras versiones de las autoridades indican que la riña habría comenzado al interior de una discoteca. El problema escaló a tal punto que en la calle terminó en confrontaciones físicas.

#Como Jesús David Calderón #conocido como ‘Chipi Chipi’ fue #identificado el hombre #asesinado la noche del sábado 20 de septiembre en una reconocida discoteca de #Neiva. pic.twitter.com/Jk7npA64Nv — SVCNoticias (@SVCNoticias) September 21, 2025

No tenía signos vitales: Policía de Neiva

La Policía de Neiva fue alertada sobre la riña y al llegar al sitio se encontraron con Chipi Chipi tirado en el suelo, por lo que le brindaron atención y llamaron a una ambulancia. Los paramédicos confirmaron que el joven de 29 años no tenía signos vitales.

De acuerdo con el medio La Nación, Jesús David Calderón murió por un golpe que sufrió en la cabeza. Testigos señalaron que Jesús retrocedió en medio de la pelea, perdió estabilidad y se golpeó. Sin embargo, las autoridades serán las que establezcan si el golpe fue causado o se trató de un trágico accidente.

“Aproximadamente a las 05:29 a. m., se recibió un llamado a través de la central de radio alertando sobre la presencia de una persona herida frente a una discoteca, ubicada en la calle 46 # 21-100, del barrio Álamos Norte”, informó el teniente coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.

El teniente agregó que “se solicitó de forma inmediata una ambulancia, cuyos profesionales en salud le brindaron los primeros auxilios y confirmaron que el ciudadano no presentaba signos vitales”.

