Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Se conoce video de riña que terminó con la muerte de un hombre frente a una discoteca en Neiva

Se conoce video de riña que terminó con la muerte de un hombre frente a una discoteca en Neiva

En las imágenes se ve supuestamente a Jesús David Calderón propinándole una bofetada a un hombre, quien fue a golpear a la víctima mortal cuando esta retrocedió, tropezó y cayó al piso.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de sept, 2025
Se conoce video de riña que terminó con la muerte de un hombre frente a una discoteca en Neiva
Jesús David Calderón, fallecido después de una riña en Neiva -
Redes sociales

