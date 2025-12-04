¿Cuánto cuesta lujoso Ferrari que se accidentó en vía La Calera - Sopó? Modelo es muy popular

Un grave accidente de tránsito que involucró un automóvil deportivo de lujo de la marca Ferrari y una motocicleta se registró en la mañana de este jueves 4 de diciembre en la vía que comunica a La Calera con Sopó, en Cundinamarca, específicamente a la altura del cruce de Márquez.

El lamentable incidente tuvo como consecuencia el fallecimiento de una persona que conducía la motocicleta, la cual murió en el lugar del suceso sin que pudiera ser trasladada a un centro hospitalario. Por el momento, las circunstancias que desencadenaron la colisión permanecen bajo investigación. Una hipótesis inicial sobre el suceso sugiere que el conductor del vehículo de alta gama pudo haber perdido el control, provocando el impacto contra la motocicleta. Este hecho generó la obstrucción de uno de los carriles de la vía debido a que el vehículo deportivo quedó inmovilizado.

Las autoridades competentes procedieron a acordonar la zona para iniciar las labores de indagación sobre lo acontecido. Registros audiovisuales divulgados en plataformas digitales permiten constatar la magnitud de los daños: el automóvil Ferrari sufrió afectaciones significativas en su costado derecho, presentando la destrucción total de las ventanas y parte de su estructura frontal. La motocicleta de la víctima mortal también evidenció serios deterioros, quedando su conductor tendido sobre el asfalto, a varios metros del punto de impacto. Algunos ciudadanos y conductores que presenciaron el hecho o pasaban por el sitio se detuvieron para intentar auxiliar a los afectados.



Las autoridades serán las encargadas de determinar las condiciones y causas definitivas de esta tragedia. Se desconoce, hasta el momento, si otros conductores o peatones resultaron implicados. Las autoridades reiteran la importancia de la prudencia vial y recuerdan las recomendaciones emitidas por la Alcaldía Distrital para salvaguardar la seguridad en las carreteras.



¿Cuánto cuesta el automóvil implicado?

El lujoso vehículo es un Ferrari 488 GBT. Este automóvil cuenta con varios modelos y, desde su lanzamiento, ha adquirido gran fama y popularidad entre los amantes de los automóviles. El nombre "488 GTB" significa el retorno a la nomenclatura clásica de Ferrari, donde 488 es el cubicaje unitario de cada cilindro, y GTB hace referencia a "Gran Turismo Berlinetta".



En un país como Colombia, adquirir este tipo de carro puede costar una cifra superior o aproximada a los 1.500 millones de pesos; no obstante, algunos ajustes en el diseño, las funciones y las comodidades del auto podrían incrementar este valor.

En la página oficial de Ferrari, dicho vehículo es descrito como un lujoso auto con respuesta inmediata del motor al acelerador. Como su nombre lo indica, cuenta con una alta capacidad cúbica en sus cilindros y posee un motor V8 biturbo de 3.9 litros. Posee la capacidad de poderse acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo tres segundos, y hasta los 200 en tan solo 8.

Este deportivo está propulsado por un motor de tipo V8 a 90 grados, equipado con doble turbocompresor y sistema de cárter seco. La cilindrada total es de 3.902 centímetros cúbicos con un diámetro de 86,5 mm. y una carrera de 83 mm. El vehículo presenta una batalla distancia entre ejes de 2650 mm., Sus vías son de 1679 mm. en el eje delantero y 1647 mm. en el trasero. El depósito de combustible tiene una capacidad de 78 litros, y el maletero ofrece un volumen de 230 litros.

