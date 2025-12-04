En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
JEAN CLAUDE BOSSARD
ARTURO CHAR
'POLLO' CARVAJAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Cuánto cuesta lujoso Ferrari que se accidentó en vía La Calera - Sopó? Modelo es muy popular

¿Cuánto cuesta lujoso Ferrari que se accidentó en vía La Calera - Sopó? Modelo es muy popular

El incidente con este vehículo provocó la muerte de un motociclista. Por ahora las autoridades investigan las circunstancias de lo acontecido.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Tamaño imágenes (11).jpg
Ferrari accidentado. -
Fotos: suministradas

Publicidad

Publicidad

Publicidad