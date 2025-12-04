En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
JEAN CLAUDE BOSSARD
ARTURO CHAR
'POLLO' CARVAJAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Exoficiales señalan a general Juan Miguel Huertas de facilitar falsos positivos entre 2002 y 2003

Exoficiales señalan a general Juan Miguel Huertas de facilitar falsos positivos entre 2002 y 2003

"El capitán Huertas me insinuó que tenía que asesinar a alguien y yo le dije que no", manifestó uno de los exoficiales del ejército que aceptó haber participado en ejecuciones extrajudiciales.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Exoficiales señalaron a general Juan Miguel Huertas de facilitar falsos positivos entre 2002 y 2003

Publicidad

Publicidad

Publicidad