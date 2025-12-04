Se conoce condena contra Yenni Higuera, mujer que mató a su hijo Samuel Guerrero en Santa Marta

Las autoridades en Santa Marta condenaron a Yenni Higuera Casallas, una mujer que deberá pagar 36 años de cárcel por el homicidio de su propio hijo, un niño de tan solo 15 meses de nacido, identificado como Samuel Guerrero. En este caso la Policía y la Fiscalía General de la Nación comprobaron que la mujer llegó desde la ciudad de Bogotá con su pequeño hijo y en las playas de Buritaca lo terminó ahogando. Los hechos ocurrieron el 3 de abril de 2022.



En junio de 2022, la mujer fue capturada por las autoridades pero dejada en libertad en junio de 2024 a pesar de las contundentes pruebas en su contra. Desde entonces, Yenni Higuera se encuentra prófuga de la justicia, pues quedó libre por vencimiento de términos.

Videos de cámaras de seguridad mostraron el momento en que Yenni Higuera llegó junto con su bebé a un establecimiento público en Santa Marta. Desde entonces, el papá del pequeño denunció la desaparición del niño.

En el primer video que fue grabado al mediodía del viernes primero de abril en la zona de restaurantes de las playas de Buritaca puede verse a la mamá de Samuel sacando al niño de un taxi luego la misma cámara muestra como la madre del niño lo transporta en el coche que tiene las mismas características del que fue encontrado al lado del pequeño cuerpo sin vida el lunes 4 de abril. Esta fue la última vez que el pequeño Samuel fue visto con vida.



Posteriormente, la mujer fue ubicada en una clínica de reposo en Santa Marta y el 19 de abril fue vista en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Kennedy, donde vivía con sus padres. Para esos días, las autoridades ya habían encontrado el cuerpo sin vida del bebé en la playa de Buritaca. Tras las pruebas forenses, las autoridades identificaron al bebé.



En junio de 2025, un juez emitió un sentido de fallo condenatorio en contra de esta persona y emitió una orden de captura para que responda por estos hechos. La justicia determinó que Higuera “actuó con plena intensión de quitarle la vida a su hijo”.

Edwin Guerrero, papá de Samuel Guerrero, continúa exigiendo justicia en este caso y espera que las autoridades ubiquen lo más pronto posible a Yenni Higuera para que pague por su crimen.

¿Cómo denunciar maltrato infantil?

El maltrato infantil, que incluye agresiones físicas, psicológicas, negligencia, explotación o abuso sexual, debe ser reportado de manera inmediata para proteger la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes. En Colombia, la persona que tenga conocimiento de un caso puede acudir a diferentes mecanismos. El más directo es la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), un servicio gratuito y nacional atendido por profesionales en psicología, derecho y trabajo social, quienes activan la ruta de protección y coordinan con las autoridades competentes.

Otra alternativa es realizar la denuncia a través de la plataforma www.teprotejo.org, que permite reportar de forma anónima situaciones de violencia, abuso o explotación contra menores. Asimismo, se puede acudir a las comisarías de familia, defensorías del pueblo, fiscalías locales o estaciones de policía, donde se reciben las denuncias y se inicia el proceso judicial correspondiente.

Es importante destacar que la denuncia puede ser presentada por cualquier persona: familiares, vecinos, docentes o incluso desconocidos que presencien o sospechen un caso. No se requiere prueba plena, basta con la sospecha razonable para activar la investigación. El objetivo es garantizar la protección inmediata del menor y evitar que el maltrato continúe.

Denunciar el maltrato infantil es un acto de responsabilidad social y legal. Las herramientas disponibles, como la Línea 141, la plataforma Te Protejo y las autoridades competentes, aseguran que cada caso sea atendido con urgencia. Al hacerlo, la ciudadanía contribuye a salvaguardar los derechos fundamentales de los niños y a construir un entorno más seguro y digno para ellos.

