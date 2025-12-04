En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Se conoce condena contra Yenni Higuera, mujer que mató a su hijo Samuel Guerrero en Santa Marta

Se conoce condena contra Yenni Higuera, mujer que mató a su hijo Samuel Guerrero en Santa Marta

Aunque ya se conoce la sentencia que deberá pagar esta mujer por el crimen del pequeño de 15 meses, actualmente ella está prófuga de la justicia.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de dic, 2025
