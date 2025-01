Se jubiló Nex, el perro antiexplosivo que protegió a la comunidad del Caquetá

En la tarde de este jueves, 30 de enero de 2025, la Policía Nacional le dio una gran despedida a Nex, un golden retriever que durante ocho años prestó su servicio a la patria en el departamento del Caquetá.

Durante siete de esos ocho años que hizo parte de la Policía Nacional, Nex fue compañero de la subteniente Linda Lucía Ospina Sánchez, quien también es enfermera veterinaria.

El paso de Nex por la Policía Nacional de Colombia

La uniformada explicó que “él es mi compañero de trabajo, hice curso de guía canino con él en el 2018. Cuando me lo entregaron tenía un año de edad, ya tiene 8 años, hizo parte de la especialidad de explosivos y en el transcurso de estos 7 años que ha trabajado conmigo él estuvo en fase de erradicación en el departamento del Putumayo, en los años 2019 y 2022”.

‘Nex🐶’ el canino antiexplosivo termina su ciclo de servicio a la patria, gracias por proteger a las familias del departamento del #Caquetá. Hoy está en su nuevo hogar.



Un compañero fiel

Para el 2021, este perro antiexplosivos “realizó el hallazgo de cinco artefactos explosivos improvisados en el municipio de. Para el 2022, los dos atendimos un procedimiento y él hizo el hallazgo de diez granadas de fragmentación en las instalaciones de la terminal de transporte y, el año pasado, para el mes de noviembre, hizo el hallazgo de una granada en una estación de servicio”.

La subteniente Ospina Sánchez recalcó queque le tengo", por eso tomó la "decisión de adoptar. También, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental me permite que yo me quede con el semoviente canino con el que realicé el curso de guía, con el que establecí ese lazo desde la escuela, con el que siempre he trabajado y con el que espero tenerlo muchos años más en mi casa”.

El mayor Ricardo Antonio González González, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental Caquetá, explicó que realizaron una ceremonia muy bonita la cual es “adopta un héroe de cuatro patas. El día de hoy estamos para la entrega de nuestro canino Nex, el cual sirvió por ocho años en la lucha contra las diferentes actividades delincuenciales que se presentan en el departamento”.

El paso de Nex por la Policía Nacional de Colombia duro 8 años - Policía Nacional

El mayor González le dijo a Nex: “Hoy te vas para tu nuevo hogar donde vas a recibir todo el amor de tu guía y vas a poder pasar un tiempo con el bienestar animal que te mereces”.

Con saltos y en medio de aplausos, Nex se fue junto a la subteniente Ospina, quien recalcó que su perro antiexplosivos “ya pasa a ser parte de mi familia”.

