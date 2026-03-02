Tres temblores en el mismo municipio de Colombia en la mañana de este lunes 2 de marzo

La región central de Colombia registró una mañana de notable actividad geológica este lunes 2 de marzo de 2026. De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, fue el epicentro de tres eventos sísmicos consecutivos en un lapso de tres horas, todos ellos de carácter superficial.

El primer movimiento telúrico, y el de mayor magnitud, ocurrió a las 07:25 hora local. El sismo alcanzó una magnitud de 4.1 y se localizó a 17 kilómetros de la cabecera municipal de Mesetas. Según el boletín actualizado, su profundidad fue superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, por lo que podía ser percibido en departamentos cercanos como Cundinamarca, Huila y la ciudad de Bogotá.



Pocos minutos después, a las 07:40 hora local, los instrumentos de medición detectaron una réplica en la misma zona. Este segundo evento tuvo una magnitud de 2.9, manteniendo la misma ubicación (17 km de Mesetas) y una profundidad igualmente superficial. Finalmente, un tercer sismo cerró la actividad matutina a las 10:29 hora local. Este evento registró una magnitud de 3.0 y, según el SGC, se localizó a 18 kilómetros de Mesetas, conservando la característica de ser un sismo de baja profundidad (menor a 30 km).



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La recurrencia de estos eventos en el territorio nacional no es una anomalía, sino una consecuencia directa de la ubicación geográfica del país. Colombia se encuentra en una de las zonas con mayor actividad tectónica del mundo, debido a la interacción de tres placas principales:



La Placa de Nazca: Ubicada en el Océano Pacífico, que presiona hacia el este.

La Placa del Caribe: Situada al norte, con un movimiento predominante hacia el este-noreste.

La Placa Suramericana: Sobre la cual se asienta la mayor parte del territorio continental.

La convergencia y el choque de estas placas generan un proceso de acumulación de energía que se libera periódicamente a través de fallas geológicas. En el caso específico del Meta, la actividad está vinculada a los sistemas de fallas del Piedemonte Llanero, una zona de alta complejidad geológica donde la Cordillera Oriental se encuentra con los Llanos Orientales.



El SGC recuerda que en el país se registran, en promedio, unos 2.500 sismos al mes (aproximadamente 80 al día). Sin embargo, la gran mayoría de estos eventos tienen magnitudes tan bajas o profundidades tan grandes que resultan imperceptibles para la población. Aquellos sismos denominados "superficiales", como los ocurridos hoy en Mesetas, tienden a sentirse con mayor fuerza debido a la cercanía del foco sísmico con la superficie terrestre. Hasta el momento, las autoridades de gestión del riesgo no han reportado daños estructurales ni personas lesionadas tras estos tres eventos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.