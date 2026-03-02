Video | Oso de anteojos bebé fue avistado en una vía cerca al Páramo de Puracé, entre Huila y Cauca

Un cachorro de oso de anteojos fue avistado en una vía terciaria del Parque Nacional Natural Puracé, área protegida ubicada entre los departamentos del Cauca y el Huila. El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y que ha generado preocupación por el bienestar del animal.



En las imágenes se observa al ejemplar corriendo por el borde de la carretera, aparentemente desorientado. El ruido y el paso de varios vehículos que estaban detenidos a su alrededor parecían alterarlo mientras se desplazaba solo y sin rumbo fijo. La publicación de este video generó preocupación entre los internautas,que piden a las autoridades ambientales que atiendan esta situación ocurrida con una de las especies más emblemáticas de Colombia.



Preocupación por riesgo en corredores viales

El oso andino —también conocido como oso de anteojos (Tremarctos ornatus)— es una especie emblemática de los ecosistemas de montaña en Colombia y está catalogada como vulnerable debido, entre otras causas, a la pérdida y fragmentación de su hábitat.



El hecho de que un cachorro aparezca solo en una carretera genera inquietud adicional, ya que durante sus primeros meses de vida suelen permanecer cerca de su madre. La exposición a vías transitadas representa uno de los principales riesgos para la fauna silvestre en zonas de alta biodiversidad.

¿Qué hacer en caso de ver un animal silvestre fuera de su hábitat?

Las autoridades recuerdan que, en caso de encontrarse con un animal silvestre en un parque natural, lo más importante es mantener la distancia de al menos entre 20 y 50 metros y evitar cualquier tipo de interacción. No se debe tocar, alimentar ni intentar llevarse al ejemplar, así parezca desorientado o indefenso. Si el animal fija la mirada o se muestra alerta ante la presencia humana, lo recomendable es retirarse lentamente, sin hacer movimientos bruscos ni generar ruido.

En caso de que esté herido, sea una cría aparentemente sola o se encuentre en una zona urbana o de alto riesgo, la situación debe reportarse de inmediato a la autoridad ambiental local o a la línea de emergencia 123, para que personal especializado evalúe el caso. Si el animal no presenta señales de afectación, la indicación es dejarlo tranquilo, pues se encuentra en su hábitat natural.



Un parque clave para la biodiversidad andina

El Parque Nacional Natural Puracé alberga ecosistemas de bosque andino, altoandino y páramo, lo que lo convierte en un territorio estratégico para la conservación. Los cañones del parque, cubiertos por vegetación densa, son hogar de una pequeña población de cóndores andinos. Sin embargo, las aves constituyen el grupo más representativo, con presencia de colibríes, patos, azulejos y distintas especies de rapaces.



Entre los mamíferos se destacan el oso andino o de anteojos, el venado conejo, el venado soche o colorado, la danta o tapir de páramo, el tigrillo y el puma, especies que dependen de la conservación de estos ecosistemas de montaña.



El parque se caracteriza por un clima frío y húmedo, típico de los Andes colombianos, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2 °C y 12 °C, dependiendo de la altitud. Estas condiciones favorecen la rica biodiversidad que lo distingue y lo convierten en un ecosistema fundamental para la regulación hídrica y la conservación de especies emblemáticas.

