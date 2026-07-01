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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Se retira suspensión de orden de captura contra 'Chiquito Malo', cabecilla del Clan del Golfo

Se retira suspensión de orden de captura contra 'Chiquito Malo', cabecilla del Clan del Golfo

La noticia fue anunciada por el presidente Gustavo Petro. Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, es requerido en extradición por los Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 1 de jul, 2026
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¿Quién es 'Chiquito Malo', jefe del Clan del Golfo a quien Gobierno pidió levantar orden de captura?
Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo -
Archivo

El presidente Gustavo Petro informó que este miércoles firmó el decreto para retirar la suspensión de la orden de captura de alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo. Cabe resaltar que el Gobierno Nacional, en mayo, había solicitado suspender dicha orden debido a que se iba a iniciar un proceso de diálogo con esta guerrilla; sin embargo, el mandatario aseguró que "para lograr éxito en una negociación" se necesita "sinceridad".

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"He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias Chiquito Malo. Si es capturado inmediatamente debe ser extraditado. Se ha capturado al jefe del Clan del Golfo en Córdoba, alias "el Zarco". Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo", escribió Petro en su cuenta de X.

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El pasado 25 de junio se iba a iniciar con la concentración de los primeros 400 hombres del Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia), en Tierra Alta, Córdoba, en una de las denominadas zonas de ubicación temporal. Sin embargo, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz informó que dicha zona, "definida para facilitar el tránsito del grupo armado hacia la desmovilización de manera gradual, incremental y progresiva (Ley 2272 de 2022), no cuenta aún con las condiciones establecidas en la ley, y por tal razón, no se realizará su desarrollo en la fecha prevista del 25 de junio de 2026”.

De acuerdo con la oficina, por parte del Ejército Gaitanista se busca “mantener la voluntad de paz y de cumplimiento de los compromisos suscritos en la ciudad de Doha en las sesiones adelantadas durante los meses de septiembre y diciembre de 2025, conocidos como Compromisos de Doha”.

Alias Chiquito Malo se convirtió en el jefe de esta organización criminal tras la captura de Otoniel. La orde de extradición a Estados Unidos, desde diciembre de 2025, ya cuenta con concepto favorable proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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Según la página web Insight Crime, alias Chiuito Malo domina las rutas del narcotráfico en el Urabá antioqueño y chocoano, al noroccidente de Colombia, zona de influencia histórica del grupo y clave para el envío de drogas a Centroamérica, Estados Unidos y el Caribe. Además, participa en otros delitos como la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, el tráfico de migrantes, entre otros.

LAURA VALENTINA MERCADO
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