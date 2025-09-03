Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA / Secuestran en Miranda, Cauca, al hijo del exalcalde y actual gerente de la Licorera del departamento

Secuestran en Miranda, Cauca, al hijo del exalcalde y actual gerente de la Licorera del departamento

Las autoridades se encuentran investigando cuál es el grupo armado detrás del secuestro del joven de 17 años.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 03, 2025 06:30 a. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
720 (62).png
El joven fue secuestrado en el corazón del municipio.
Tomado de redes.