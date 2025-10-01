En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Señalado de femicidio en Sabanalarga, Atlántico, quedó libre por vencimiento de términos

Señalado de femicidio en Sabanalarga, Atlántico, quedó libre por vencimiento de términos

Un juez de control de garantías dejó en libertad a un hombre señalado de ser el feminicida de su pareja. El sujeto es acusado de acabar con la vida de Nalfi Blanco en noviembre de 2024, en Sabanalarga, Atlántico.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 1 de oct, 2025
Señalado de femicidio en Sabanalarga, Atlántico, quedó libre por vencimiento de términos

