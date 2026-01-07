¡Pilas! Estas son las personas que deberán actualizar su tarjeta Cívica del Metro de Medellín

La tarjeta Cívica es un elemento fundamental para movilizarse en el sistema de transporte de Medellín y, por ello, mantenerla actualizada resulta clave para evitar inconvenientes al momento de recargar o ingresar a la red Metro. En los últimos días, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. – Metro de Medellín informó que algunos usuarios deberán realizar la actualización de su tarjeta, un proceso que no aplica para todos los ciudadanos.



De acuerdo con la entidad, solo ciertas personas están obligadas a cambiar su tarjeta Cívica Personal, por lo que se recomienda no adelantar el trámite si no se cumple con las condiciones establecidas o si no se ha recibido una notificación oficial. El Metro ha sido enfático en aclarar que el proceso no es masivo ni generalizado.



¿Quiénes deben actualizar la tarjeta Cívica?

La actualización aplica únicamente para los usuarios que cumplan con al menos uno de los siguientes criterios:



Personas que hayan sido notificadas directamente por el Metro de Medellín, ya sea a través de correo electrónico o mensaje de WhatsApp.

Usuarios que no han renovado su tarjeta Cívica en más de 10 años .

. Quienes aún utilizan la tarjeta Cívica azul, correspondiente a versiones antiguas del sistema.

Usuarios que no pueden realizar recargas en línea y deben acudir siempre a puntos físicos para cargar saldo.

El Metro recalcó que, si un ciudadano no ha recibido ningún mensaje oficial y su tarjeta no cumple con las anteriores características, no es necesario realizar ningún cambio.

Para quienes sí deban hacer la actualización, la empresa informó que el trámite será completamente gratuito y podrá realizarse hasta el próximo 15 de marzo en los diferentes Puntos de Atención al Cliente (PAC). Estos se encuentran ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio, San Javier e Itagüí.

Presta mucha atención 🧏‍♀️🧏‍♂️ porque no todas las personas deben cambiar su Cívica 💳. pic.twitter.com/KUZthsrY5B — Metro de Medellín 💚 #ALoMetro (@metrodemedellin) January 6, 2026

Tipos de tarjeta Cívica

La Cívica Personal es aquella que contiene los datos del usuario y se entrega sin costo en su primera expedición. Este tipo de tarjeta permite acceder a beneficios como integración tarifaria, transferencias entre medios y, en algunos casos, viaje a crédito. Además, es indispensable para perfiles preferenciales como estudiantes del municipio, personas en condición de discapacidad y adultos mayores.



En contraste, la Cívica Eventual no contiene información personal, se adquiere en canales autorizados y no permite la restitución de saldos en caso de pérdida o robo, salvo algunas excepciones por daño verificable.



El Metro recordó que los perfiles preferenciales son personales e intransferibles y que el uso indebido puede generar la pérdida de beneficios. En caso de hurto o extravío, el usuario debe reportar la situación de inmediato para bloquear la tarjeta y proteger su saldo.

La entidad invitó a la ciudadanía a informarse únicamente por los canales oficiales y evitar realizar trámites innecesarios. Mantener la tarjeta Cívica actualizada garantiza un acceso ágil y seguro al sistema de transporte más importante del área metropolitana.

