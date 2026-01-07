¿Las cámaras puestas en los semáforos de Bogotá son para poner comparendos? Esta es su función

¿Se ha preguntado cuál es la función de las cámaras puestas en lo alto de los semáforos en Bogotá? Muchos creen que estos dispositivos tienen como objetivo ponerles a los conductores de la capital comparendos. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad aclaró cuál es la verdadera razón por la que dichas cámaras están puestas a la altura de los semáforos.



La Secretaría indicó que estas cámaras se llaman video detectores y “no son para detección electrónica. Están ubicados en lo alto de los semáforos o en postes cerca a las intersecciones”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las cámaras en los semáforos, según la entidad, hacen parte del sistema de semaforización inteligente de Bogotá (SSIB).

El ente explicó que la función de estos dispositivos es medir el flujo vehicular y no la de registrar placas, como se cree comúnmente.



Publicidad

Cuando los conductores se ubican cerca de la línea de pare en un semáforo, respetando el paso peatonal, la cámara podrá calcular la fila de vehículos que se encuentran esperando a tener luz verde para poder movilizarse. Con esta información que recibe la cámara, el sistema de semaforización inteligente de Bogotá ajusta los tiempos de los semáforos para reducir la espera de los conductores y agilizar los desplazamientos.

Cuando el video detector identifica más carros, indicó la Secretaría de Movilidad, el semáforo extiende automáticamente su tiempo con la luz verde para que el flujo vehicular sea mayor. Con esto, según la entidad, “los viajes se vuelven más rápidos y fluidos”.

Publicidad

Las cámaras en los semáforos funcionan las 24 horas del día y los 7 días de la semana para monitorear el tráfico en la ciudad de Bogotá en tiempo real para hacer la movilidad más ágil.

Las autoridades instan a los ciudadanos a que si ven una cámara de video detección se dejen ver, pues esta no se usa para sancionar sino para mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá.



¿Cuántos semáforos hay en Bogotá?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en la ciudad hay 1.730 semáforos, la mayoría de ellos puestos en las localidades de Kennedy, Chapinero y Engativá.

Kennedy cuenta con 192 semáforos, seguido de Chapinero con 146 y Engativá con 135 semáforos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias