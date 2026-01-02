Senderista estuvo cuatro días, incluido Año Nuevo, perdido en Alto de Pance, Cali: así sobrevivió

En Cali, un senderista estuvo desaparecido durante cuatro días, incluido Año Nuevo, luego de que el domingo pasado durante la noche perdió su rumbo. Por fortuna, logró llegar a una fundación donde funcionaba un punto de búsqueda en la zona montañosa del Alto de Pance en la capital del Valle del Cauca, en un azona que hace parte del Parque Nacional Natural los Farallones. Su estado de salud es estable. Noticias Caracol conoció detalles del caso del hombre, quien estuvo en total más de 100 horas tratando de encontrar donde recibir auxilio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En medio de su travesía, Cristian Alexander Muñóz, de 36 años, llegó en horas de la tarde del jueves 1°. de enero a la fundación donde recibió ayuda. Nelson Cerón, amigo de Cristian y líder de un grupo deportivo, habló con este noticiero sobre el estado del hombre. Nelson contó que, según el testimonio de Cristian, él sufrió calambres mientras caminaba hacia el pico del Alto de Pance. A su retorno, se percató de que estaba perdido.

"Él lo que hace es empezar el descenso a buscar la salida, pero pues de ahí para adelante pasaron muchas cosas como que él en algún momento se desorientó, tuvo una caída, perdió la conciencia. Pasaron muchas cosas en este retorno, pero afortunadamente, después de casi 96 horas, él pudo llegar a una parte donde pudo dar parte de la persona que lo localizó", contó Nelson.



Sobre cómo Cristian pasó esas noches en pleno Parque Nacional Natural, solo, a oscuras y sin rastro de ayuda próxima, su amigo Nelson dio detalles. "Él nos comentó que en las noches trató de arroparse un poco con la chaqueta que él tenía".



Lo que llama la atención de sus familiares y amigos es que, según contó, Cristian amaneció "un día encima de un árbol. "No sabe realmente cómo lo hizo, porque él dice que fue algo inexplicable y que él siempre sintió la compañía de alguien que lo cuidaba, que pues por momentos lo guiaba y que, a pesar de que él después de haber sufrido como un tipo de accidente fue que él logró arrastrarse, lograr llegar al camino que finalmente lo llevó al refugio".

Publicidad

Cristian sobrevivió con los víveres que llevaba. UNa botella de agua, bocadillos veleños, latas de atún. Según su amigo Nelson, lo que mantuvo al hombre en pie durante esos días fue el consumo constante de agua. No solo la que él llevaba sino la que pudo recargar durante la travesia por salvar su vida.

NOTICIAS CARACOL