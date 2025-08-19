Sicarios interceptan ambulancia en Nariño para atacar a paciente al que ya le habían disparado

En Ricaurte, Nariño, fue atacada una ambulancia que trasladaba a un sujeto que había sido baleado momentos antes. Hombres armados obligaron al conductor a detenerse para rematar al paciente.

“Este acto constituye una grave violación al derecho internacional humanitario, por lo cual se presentará la respectiva denuncia ante los entes competentes”, afirmó el teniente coronel Mauricio Chaparro, comandante operativo de la Policía de Nariño.



Sicarios buscaron a sus víctimas en un asadero de pollos

Cámaras de seguridad captaron cuando dos sujetos llegaron en moto a un asadero de pollos en el municipio de Ricaurte.

Tras ingresar, les dispararon a dos hombres, identificados como Darwin Patiño y Neiver Nastacuas, y luego salieron del local corriendo, logrando darse a la fuga. El primero murió a los pocos minutos, pero Nastacuas sobrevivió al ataque sicarial.

Cuando era trasladado en una ambulancia a Pasto, los criminales atravesaron palos en la vía y obligaron al vehículo médico a detenerse. Los sicarios golpearon al personal que atendía a su víctima, la cual fue rematada por los hombres armados.

Ana Belén Arteaga, directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, detalló que el homicidio ocurrió "en un punto ubicado entre el municipio de Mallama y el municipio de Ricaurte. La ambulancia nuevamente es detenida aparentemente por grupos al margen de la ley, quienes ingresan a la ambulancia y quienes vuelven a efectuar disparos sobre el paciente que venía, y este paciente pues lastimosamente muere en esas circunstancias".

El teniente coronel Chaparro manifestó que "como Policía Nacional rechazamos y condenamos de manera categórica los hechos ocurridos en el municipio de Ricaurte, donde personas armadas atentaron contra la vida y contra una ambulancia que cumplía una misión humanitaria".

A raíz del ataque, el vehículo de servicio médico y su equipamiento resultaron afectados. La funcionaria Arteaga dijo que "esta ambulancia hoy está por fuera de servicio, está en proceso de reparación, lo cual también afecta la probable atención de manera oportuna de otras personas que requieran este tipo de servicios. En este momento, en el municipio de Ricaurte la empresa social del Estado cuenta con dos ambulancias y una de ellas va a estar en un proceso de reparación aproximadamente por 10, 15 días".

Según las primeras versiones, el hecho sería un ajuste de cuentas, aunque no se ha establecido si las víctimas del ataque sicarial pertenecían a algún grupo criminal.

En la zona delinque el grupo Comuneros del Sur, grupo que se apartó de la guerrilla del Eln y la cual adelanta diálogos con el Gobierno nacional.

