Doble homicidio en Viotá, cerca de plaza de mercado, de dos jóvenes de 17 y 18 años

Un fin de semana violento se registró en Viotá, Cundinamarca, luego de que a dos jóvenes de 17 y 18 años los asesinaran en medio de un ataque sicarial. Un auxiliar de la Policía resultó herido.

Según se ha informado preliminarmente, las víctimas fatales fueron identificadas como Róbinson Peña, conocido con el alias de Arley, quien tenía solo 17 años, y la otra persona fallecida era Yeison Rativa, conocido con el alias de ‘Yeison’, de 18 años.

Ambos fueron trasladados al centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento.



¿Cómo se produjo el ataque sicarial en Viotá?

De acuerdo con los datos suministrados, los jóvenes se encontraban cerca de la plaza de mercado del municipio cuando dos sicarios en moto los abordaron y los ultimaron a tiros. Tras el crimen, los criminales emprendieron la huida en una motocicleta.

Mientras los homicidas huían, un auxiliar de la Policía, identificado como Camilo Rodríguez, intentó detenerlos y fue así como resultó herido con un impacto de bala en el abdomen.

Las autoridades locales y departamentales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar los móviles del crimen.



Homicidios en Cundinamarca

Según cifras entregadas por la gobernación del departamento, con corte al 15 de agosto de 2025, en la región ha habido “una disminución sostenida en delitos de alto impacto”.

El informe señala que hubo reducción en hechos como: “Abigeato (-87%), hurto a automotores (-52%), hurto a comercio (-48%), hurto de motocicletas (-31%), amenazas (-31%), hurto a personas (-26%), hurto a residencias (-25%), lesiones personales (-12%), violencia intrafamiliar (-12%), lesiones en accidentes de tránsito (-6%), delitos sexuales (-4%), extorsión (-3%) y homicidio (-2%). En conjunto, la reducción más significativa fue en el hurto a personas, con 2.600 casos menos que en 2024”.

No obstante, indicó que hubo un incremento en delitos como piratería (400%, equivalente a cuatro casos más) y secuestro (150%, con seis casos adicionales).

De acuerdo con la información divulgada por la Gobernación de Cundinamarca, el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Fernando Navarro Jiménez, dijo que el objetivo es mantener la tasa de homicidios entre las más bajas del país, así como reducir la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales.

