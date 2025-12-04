En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Grave accidente de lujoso Ferrari en vía La Calera - Sopó deja una persona muerta; esto se sabe

Grave accidente de lujoso Ferrari en vía La Calera - Sopó deja una persona muerta; esto se sabe

Las autoridades llegaron al punto y adelantaron las respectivas labores. Por el momento se desconocen las circunstancias precisas del lamentable incidente.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Accidente Ferrari
El incidente dejó un motociclista muerto. -
Foto: suministrada

Publicidad

Publicidad

Publicidad