Grave accidente de lujoso Ferrari en vía La Calera - Sopó deja una persona muerta; esto se sabe

Un impactante accidente que involucró un lujoso Ferrari y una motocicleta se presentó en la vía La Calera - Sopó (Cundinamarca), a la altura del cruce de Márquez, durante la mañana de este jueves 4 de diciembre. El incidente, del cual se desconocen por ahora las circunstancias precisas, dejó una persona fallecida, quien no alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial.

Una hipótesis preliminar establece que el conductor del vehículo pudo haber perdido el control del mismo, lo que ocasionó su choque con la motocicleta. Este grave hecho ocasionó que el vehículo de alta gama afectado bloqueara uno de los carriles de tránsito. Adicionalmente, se pudo conocer que las autoridades hicieron el respectivo acordonamiento del lugar mientras investiga las circunstancias de lo acontecido.

Noticia en desarrollo...