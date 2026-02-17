¿Sintió el temblor? Reportan sismo en Colombia en la mañana de este 17 de febrero

Un temblor de magnitud 3,5 se presentó este lunes 17 de febrero de 2026 a las 9:50 de la mañana, hora local, en el municipio de Los Santos, departamento de Santander, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico tuvo una profundidad de 151 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo intermedio, característica que suele disminuir su impacto en superficie.

De acuerdo con el boletín oficial emitido por la entidad, el epicentro se ubicó en Los Santos, una zona reconocida por su constante actividad sísmica debido a su ubicación en el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”. El reporte indica que los municipios más cercanos al epicentro fueron Los Santos, a aproximadamente 9 kilómetros; Jordán, a 12 kilómetros; y Cepitá, a 19 kilómetros.

Las autoridades locales recomendaron a la ciudadanía mantener la calma ante este tipo de fenómenos naturales y recordar la importancia de contar con planes familiares de emergencia. Asimismo, invitaron a quienes hayan sentido el temblor a reportarlo a través de los canales oficiales del SGC, ya que esta información contribuye a mejorar el análisis de percepción y efectos en superficie.



