"Mi hijo no murió por golpes sino por falta de medicamento": mamá de Kevin tras declaración de Petro

En entrevista con Noticias Caracol En vivo, Katherine Pico, la mamá de Kevin Acosta -el niño de 7 años que murió esperando un medicamento para tratar la hemofilia-, rechazó las declaraciones que hizo durante la noche de este lunes el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre el caso del menor. Tanto Petro como Jaramillo aseguraron que la muerte de Kevin se produjo debido a un accidente que tuvo días atrás cuando se cayó de una bicicleta. "Mi hijo no murió por un golpe, murió por la falta de un medicamento", aseguró la mujer, quien dijo sentir "rabia e impotencia".

Durante el consejo de ministros este lunes en la noche, Jaramillo afirmó que "el caso de Kevin, desafortunado, por supuesto" y que "la información que tenemos es que tuvo un accidente craneoencefálico. El niño tuvo este accidente en una bicicleta". "Es entendible que los niños que sufren hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y, por supuesto, un tema hemorrágico grave", afirmó el funcionario.



Por su parte, el presidente Petro respaldó la información que dio el ministro y afirmó que Katherine Pico, la mamá del menor, debió haber sido informada por los médicos de la necesidad de reducir riesgos de accidentes. Habló también de investigar, de manera individual, si hubo alguna irregularidad en los medicamentos. "El esfuerzo está en prevenir, ¿quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues, en primer lugar, obviamente la familia, si se educa más pues se está en mejores condiciones de prevenir. Si un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tienen menos riesgos, es un tema de prevención".



En respuesta, Pico afirmó que "no respetan el dolor que siento". La mujer, en entrevista con Noticias Caracol En viv, fue enfática en que "es injusto que digan que fue por culpa mía". Y le respondió al mandatario: "Petro habla lo que no sabe".

