Temblor en Uribe, Meta sacudió la región durante la noche del 16 de febrero: ¿lo sintió?

Un sismo de magnitud 3.0 se registró en la noche de este lunes 16 de febrero en el municipio de Uribe, en el departamento del Meta, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurre a las 7:29 p.m. y tiene una profundidad superficial, característica que suele aumentar la percepción del temblor en las zonas cercanas al epicentro.



De acuerdo con la información técnica divulgada por la entidad, el evento sísmico se localizó en las coordenadas 3.30° de latitud y -74.33° de longitud, a tan solo 7 kilómetros de Uribe.

El informe indica además que los municipios más próximos al epicentro son Mesetas, ubicado a 34 kilómetros, y San Juan de Arama, a una distancia aproximada de 52 kilómetros. En estas localidades, el movimiento podría haberse percibido de manera leve a moderada, dependiendo de las condiciones del suelo y del tipo de edificaciones.

Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas asociadas al evento sísmico. Sin embargo, los organismos de gestión del riesgo se mantienen atentos a cualquier información que pueda surgir desde los municipios cercanos al epicentro, mientras se consolidan los reportes ciudadanos sobre la percepción del temblor.



Colombia se encuentra en una región geológicamente activa lo que explica la ocurrencia frecuente de movimientos sísmicos en distintas zonas del país. El departamento del Meta, por su ubicación en la zona central y cercana a sistemas montañosos y fallas geológicas, ha registrado eventos de baja y moderada magnitud en diversas ocasiones, sin que la mayoría de ellos generen consecuencias graves.



#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-02-16, 19:29 hora local Magnitud 3.0, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Uribe - Meta, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/aLr0gHq6Fs — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 17, 2026

Noticia en desarrollo