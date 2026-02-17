Enel anuncia cambios en el recibo de la luz desde febrero: aplica en Bogotá y Cundinamarca

Enel Colombia confirmó que se realizaron cambios en el documento del recibo de la luz que llega a los domicilios de Bogotá y municipios del departamento de Cundinamarca. Las modificaciones inician en el mes de febrero de 2026 y abarcan tanto la versión física como la versión que llega al correo electrónico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Cuáles serán los cambios en la factura de energía de Enel?

La empresa estructuró la información con el fin de permitir la lectura de los datos de facturación. El formato utiliza una segmentación por colores para separar los conceptos que integran el cobro total. En la parte de atrás del papel, los usuarios encuentran el valor por el consumo de electricidad y los cobros que corresponden a este servicio bajo el color verde. Quienes cuentan con el servicio de aseo dentro de la misma cuenta identifican estos datos mediante el color azul.

Por último, los productos adicionales, entre los que figuran la tarjeta Crédito Fácil, las asistencias o los impuestos de carácter municipal, aparecen agrupados con el color rosado. Estos mismos tonos se aplican en la visualización de la factura digital.



Enel enfatizó en que "la información clave como el número de cliente, que permite identificar a cada usuario del servicio de energía y realizar trámites relacionados con la cuenta, continúa estando en la parte frontal de la factura, hacia la esquina superior derecha. Junto a este, también se encuentran las fechas de pago oportuno, suspensión y próxima lectura de forma más clara en la caja con los datos de facturación del cliente y; más abajo, está el listado de canales de atención digitales y telefónicos de Enel Colombia, así como los canales de recaudo autorizados y seguros. Los clientes también podrán encontrar los canales de atención del operador de aseo, en caso de que a su cuenta le aplique el recaudo".



La producción del soporte físico emplea bagazo de caña de azúcar para la creación del papel. El proceso de impresión hace uso de tintas que tienen base de agua y poseen características de biodegradación. Estos materiales forman parte de las acciones de protección del entorno.



Enel confirma que no habrá cambios en el cobro de energía

La empresa señaló que el cambio en la apariencia no genera variaciones en los componentes económicos o técnicos del servicio. La tarifa de energía, el nivel de consumo registrado, los ciclos de liquidación y los subsidios establecidos por ley, como el consumo de subsistencia, operan bajo las condiciones previas. Tampoco existen modificaciones en el cobro de contribuciones, el servicio de alumbrado público o los planes de terceros vinculados a Enel.

Publicidad

De otro lado, para las personas que reciben el reporte de factura electrónica, la empresa asegura que el diseño no afecta el documento que se envía a la Dian. Así mismo, el formato en sistema Braille para población con discapacidad visual se mantiene sin alteraciones en su estructura. El documento ahora incorpora secciones destinadas a la entrega de información sobre el uso de la energía y el manejo de recursos. En estos espacios se presentan también las soluciones, productos y beneficios que la compañía pone a disposición de la población.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL